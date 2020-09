Medzinárodný maratón mieru sa uskutoční s okresaným programom, obmedzený bude aj počet bežcov

Mnoho disciplín museli odrieknuť

Uprednostnení budú Slovenskí bežci

16.9.2020 (Webnoviny.sk) - Medzinárodný maratón mieru v Košiciach sa uskutoční aj v roku 2020, avšak v značne oklieštenej forme.Ako organizátori tradičného vytrvaleckého podujatia v stredu informovali prostredníctvom správy na svojom facebooku, počas prvého októbrového víkendu sa v nedeľu 4.10. uskutoční maratón s tisíckou účastníkov a o deň skôr minimaratón na 4,2 km s rovnakým počtom bežcov."Môžeme postupovať iba podľa toho, čo je dnes v platnosti a ideme do konca nad rámec v tom, že postupujeme podľa avizovaných zmien z pondelka 14.9., hoci tieto stále nie sú právoplatne zverejnené. Toto rozhodnutie smeruje k záchrane maratónu ako takého a zorganizovaniu tejto jedinej disciplíny v nedeľu 4. októbra s limitným počtom 1000 účastníkov. Vzhľadom na už zmienenú nejasnú a pre naše konkrétne potreby nezadefinovanú podobu obmedzení a tiež vzhľadom na časový formát disciplíny maratón, ktorý je 6 hodín, nie sme pripravení v nedeľu 4. októbra usporiadať pri zachovaní platných limitov ďalšie disciplíny," uvádza sa v správe.V praxi to znamená, že smolu majú záujemcovia o polmaratón, maratónsku štafetu, súťaže na inline korčuliach aj handbikoch.Aj na maratónskej trati chystajú organizátori v štartovej listine obmedzenia, keďže na trať sa vydá iba tisícka záujemcov."Pri stanovení kritérií na zaradenie do štartovej listiny maratónu vychádzame z objektívnych faktov a vzhľadom k situácii v zahraničí budeme v prvom rade uprednostňovať domácich bežcov žijúcich trvalo na Slovensku," informovali košickí organizátori.