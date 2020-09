Obhajca celkového prvenstva Egan Bernal odstúpil z Tour de France, spomaľovali ho bolesti

Bolesť mu prešla do kolena

Skvelá taktika sa im začala rúcať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.9.2020 (Webnoviny.sk) - Tour de France bude mať celkom určite nové meno na listine víťazov. Obhajca celkového prvenstva Egan Bernal sa rozhodol nenastúpiť do mimoriadne náročnej stredajšej 17. etapy z Grenoblu do Méribel (170 km), ktorá má aj prívlastok kráľovská alpská. Dvadsaťtriročný Kolumbijčan trpel bolesťami chrbta a s 19-minútovým mankom bol prakticky bez šance na dobrý výsledok v celkovej klasifikácii."Egan je pravý šampión, ktorý miluje súťaženie. Je však stále veľmi mladý a veľa pretekov je ešte len pred ním. Po zvážení všetkých okolností bude teraz pre neho lepšie, ak sa dolieči a nebude pokračovať v pretekoch," vyhlásil šéf tímu Ineos Grenadiers Dave Brailsford."Takto som nechcel skončiť, ale musel som. Je to momentálne najlepšie rozhodnutie. Cítim sa úplne rozbitý, lebo bolesť mi prešla z chrbta aj do kolena. Nemal som šancu udržať potrebné tempo v stúpaniach. Mám pred Tour de France veľký rešpekt a teším sa na návrat v budúcich ročníkoch," skonštatoval Bernal.Zatiaľ čo po minulé roky práve Ineos (predtým Sky) privádzal svojich súperov na Tour de France priam do zúfalstva skvelou taktikou a hromadným zrýchlením v kopcoch, tento rok ambicióznym Britom absolútne nejde karta.Najprv do tímu nevzali šampiónov z nedávnej minulosti Chrisa Frooma Gerainta Thomasa a približne v polovici pretekov sa im začala rúcať aj taktika postavená na lídrovi Bernalovi. Aktuálne majú Richarda Carapaza na 14. mieste celkového priebežného poradia, ale jeho odstup 17:23 min za lídrom Primožom Rogličom je príliš vysoký dokonca aj na atakovanie najlepšej desiatky.Krátko po Bernalovom odstúpení sa začali množiť špekulácie, že by sa tento rok ešte mohol predstaviť na veľkých pretekoch, a to na španielskej Vuelte v dňoch 20. 10. - 8. 11. Oficiálne zatiaľ zostáva Chris Froome ako jediný líder Ineosu pre španielsku Grand Tour.