Medzinárodný menový fond predpovedá rekordný rast ekonomiky, pomohli vakcíny

Spomalenie na stále silné percento

Pokles mohol byť trikrát horší

6.4.2021 (Webnoviny.sk) - Zavedenie vakcín proti koronavírusu a vynaloženie obrovských prostriedkov štátnej pomoci na zníženie dopadov pandemickej recesie v tomto roku urýchlia globálny ekonomický rast o rekordných 6 %. V najnovšej prognóze to uviedol Medzinárodný menový fond (MMF) V tomto roku by sa malo svetové hospodárstvo posilniť ešte o ďalších 0,5 % v porovnaní s predchádzajúcou prognózou MMF z januára. Tá vtedy predikovala tohtoročný globálny ekonomický rast o 5,5 %. MMF predpovedá, že v roku 2022 sa medzinárodný ekonomický rast spomalí na stále silných 4,4 %, oproti januárovej predpovedi 4,2 %.Očakáva sa, že americká ekonomika, ktorá je najväčšou na svete, vzrastie v roku 2021 o 6,4 %. Čína by mala v tomto roku zaznamenať rast 8,4 %. V 19 krajinách eurozóny, medzi ktoré patrí aj Slovensko, by mal byť tohtoročný ekonomický rast na úrovni 4,4 %.Svetové hospodárstvo podľa najnovších odhadov vlani pokleslo o 3,3 %. Bez veľkých vládnych pomocí, ktoré podnikom a spotrebiteľom počas pandémie pomohli prežiť, mohol byť podľa MMF vlaňajší pokles trikrát horší.Podľa odhadov MMF globálny ekonomický rast postupne stratí dynamiku a vráti sa na úroveň spred pandémie - tesne nad 3 %. Mnohé krajiny pravdepodobne opäť narazia na prekážky, ktorým čelili pred súčasnou krízou, vrátane starnutia pracovných síl vo väčšine bohatých štátov a v Číne.