Srbský prezident Vučič ukončil špekulácie, nechal sa zaočkovať čínskou vakcínou

6.4.2021 (Webnoviny.sk) - Srbský prezident Aleksandar Vučič sa v utorok nechal zaočkovať proti koronavírusu. Vybral si na to vakcínu od čínskej firmy Sinopharm.Populistický politik, ktorý v rámci častých verejných vystúpení iba zriedka nosil rúško, už mesiace sľuboval, že sa dá zaočkovať. Rozhodnutie však z rôznych dôvodov opakovane odkladal. To viedlo ku špekuláciám, že prezident má strach z očkovania, prípadne vakcínam nedôveruje alebo sa nechal tajne zaočkovať už pred niekoľkými mesiacmi.Prezidentovi kritici tvrdia, že jeho zdržanlivý postoj k očkovaniu podporil rastúci odpor voči vakcinácii v balkánskej krajine. Srbsko pritom patrí medzi štáty s najvyššou mierou zaočkovanosti proti ochoreniu COVID-19, najmä vďaka vakcíne od čínskej firmy Sinopharm.V krajine so zhruba siedmimi miliónmi obyvateľov zatiaľ dostalo vakcínu asi 1,5 milióna ľudí. Počty záujemcov o injekciu však v poslednom čase klesajú, čo podľa miestnych zdravotníkov môže súvisieť s aktívnym antivakcinačným hnutím.