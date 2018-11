Medzinárodný menový fond varuje Britániu pred tvrdým brexitom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 14. novembra (TASR) - Tvrdý brexit by mal rozsiahle negatívne vplyvy na britskú ekonomiku, varuje Medzinárodný menový fond (MMF) vo svojej novej správe.Ak Británia opustí Európsku úniu bez prechodnej obchodnej dohody, príde - v porovnaní s tým, keby zostala v Únii - približne o 6 % hrubého domáceho produktu, stratila by teda takmer 4 roky rastu ekonomiky, uvádza MMF.MMF, ktorý varoval pred nákladmi spojenými s brexitom už pred referendom konaným v júni 2016, uviedol, že zabezpečenie obchodnej dohody by takmer o polovicu znížilo ekonomické škody spojené s obchodnými bariérami a obmedzením zahraničných investícií a imigrácie.Fond zdôraznil, že je dôležitá včasná dohoda s EÚ rovnako ako implementačné obdobie, aby sa Británia vyhla neriadenému vystúpeniu v marci 2019. To by firmám a zamestnancom umožnilo prispôsobiť sa novým vzťahom.Šéfka MMF Christine Lagardeová pred dvomi mesiacmi povedala, že v prípade brexitu bez dohody očakáva okamžitú recesiu v Británii.Správa MMF o britskej ekonomike prichádza v čase, keď sa premiérka Theresa Mayová snaží medzi ministrami svojej vlády získať podporu pre prechodnú dohodu, ktorú ešte musí schváliť parlament aj EÚ. Niektorí podporovatelia brexitu tvrdia, že Británia na tom bude lepšie bez dohody s EÚ, ak sa jej nepodarí presadiť všetky svoje požiadavky a bude obchodovať podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO).MMF tvrdí, že to so sebou prináša veľké náklady.uviedol MMF.Rast britskej ekonomiky sa od hlasovania za brexit spomalil. Tempo expanzie, ktoré bolo kedysi na špici v rámci skupiny najvyspelejších krajín sveta G7, padlo takmer na chvost. Dôvodmi bolo obmedzenie investícií a zvýšenie inflácie, ktorá spôsobila zníženie disponibilných príjmov domácností.