Reportéri: Rumunsko nemôže žiadať odhalenie zdrojov novinárov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 14. novembra (TASR) - Stavovská novinárska organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) vyzvala v stredu Rumunský úrad pre dohľad nad ochranou osobných údajov (ANSPDCP), aby okamžite zastavilpokusy o použitie Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) proti novinárom s cieľom odhaliť dôverné zdroje, ktoré pri svojej práci využívajú investigatívni žurnalisti.V liste, ktorý rumunský úrad pre ochranu údajov doručil 9. novembra na adresu rumunskej investigatívnej webovej stránky RISE Project, sa uvádza, že uvedený spravodajský server môže byť pokutovaný až do výšky 20 miliónov eur, ak neodhalí zdroje uvádzajúcektoré boli použité v sérii článkov na Facebooku, a všetky ostatné informácie súvisiace s týmito článkami.Štátny orgán ako dôvod svojho počínania citoval nariadenie GDPR, ktoré nadobudlo účinnosť 25. mája tohto roku.Správy a články, na ktoré štátny orgán odkazuje, boli zverejnené prostredníctvom RISE Project počas vyšetrovania, ktoré rumunskí novinári vykonávali spoločne s bulharskými kolegami z investigatívnej webovej stránky Bivol. Ich odhalenia poukázali na údajnú spreneveru fondov EÚ vo výške okolo 21 miliónov eur.Podľa správy RSF tento škandál zrejme zahŕňa aj rumunských popredných politikov vrátane šéfa vládnej sociálno-demokratickej strany (PSD) a predsedu parlamentu Livia Dragneu. Ten mal byť aj šéfom stavebnej spoločnosti Tel Drum SA, ktorá už bola zapojená do iného korupčného prípadu.uviedla v správe pre médiá riaditeľka kancelárie RSF pre EÚ a Balkán Pauline Adesová-Mévelová.Reportéri bez hraníc v tejto súvislosti pripomenuli, že cieľom GDPR je poskytnúť európskym občanom väčšiu kontrolu nad ich osobnými údajmi a nad spôsobom, akým spoločnosti nakladajú s ich údajmi.zdôraznila RSF.Na náznaky o zneužití nariadenia GDPR v utorok (13.11.) zareagovala aj Európska komisia. Hovorca exekutívy Margaritis Schinas upozornil, že Rumunsko musí implementovať nariadenie do vnútroštátnych právnych predpisov, ale musia existovať výnimky na ochranu novinárskych zdrojov.RSF upozornila na skutočnosť, že podľa Indexu slobody tlače sa Rumunsko nachádza na 44. mieste zo 180 krajín zaradených do tohto prieskumu v roku 2018.(spravodajca TASR Jaromír Novak)