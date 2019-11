Medzinárodný menový fond zhoršil odhad rastu eurozóny v tomto roku

Ilustračná snímka. Foto: business-standard.com Foto: business-standard.com

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 6. novembra (TASR) - Tempo rastu hospodárstva eurozóny sa spomalí viac, ako sa čakalo, pretože kríza vo výrobnom sektore menového bloku by sa mohla pri dlhotrvajúcom napätí v globálnom obchode rozšíriť aj do dominantného odvetvia služieb. Uviedol to v stredu Medzinárodný menový fond (MMF).Fond zároveň revidoval smerom nadol odhad rastu eurozóny v tomto roku na 1,2 % z 1,3 %, ktoré očakával v apríli. To je výrazné spomalenie v porovnaní s minuloročnou expanziou hospodárstva euroregiónu o 1,9 %.V rokoch 2020 a 2021 predpovedá MMF eurozóne rast ekonomiky o 1,4 %, namiesto o 1,5 %.Spomalenie je spôsobené najmä slabým rastom v Nemecku, najväčšej ekonomike eurozóny, a stagnáciou v Taliansku, treťom najväčšom hospodárstve bloku.MMF zároveň zhoršil svoju prognózu pre Nemecko, ktorému v tomto roku predpovedá rast iba o 0,5 %, namiesto o 0,8 %, ako uviedol apríli.A znížil aj svoju predpoveď rastu pre Francúzsko, druhé najväčšie hospodárstvo bloku, napriek lepším než očakávaným výsledkom za 3. štvrťrok. Podľa MMF sa výkon francúzskej ekonomiky tento rok zvýši o 1,2 %, namiesto o pôvodne odhadovaných 1,3 %.Fond tiež zopakoval svoju výzvu na „synchronizovanú fiškálnu reakciu“ zo strany vlád eurozóny, ktorá by mala zabrániť jej ďalšiemu spomaľovaniu. To je jasné posolstvo pre Berlín, aby viac investoval.Uviedol tiež, že spomalenie, ktoré bolo doteraz väčšinou spôsobené vplyvom napätia v globálnom obchode na exportne orientovaný priemysel eurozóny, by sa mohlo rozšíriť aj do služieb, najväčšieho odvetvia regiónu.Aj proces odchodu Británie z Európskej únie (EÚ) vyvolal znepokojenie, pričom hrozba brexitu bez dohody mala veľmi negatívny vplyv na Britániu aj na EÚ.V prípade riadeného brexitu, ku ktorému by mohlo dôjsť do konca januára, MMF potvrdil svoje predchádzajúce odhady, že britská ekonomika tento rok porastie o 1,2 % a potom o 1,4 %. Na ilustráciu, v roku 2018 dosiahla rast o 1,4 %.MMF očakáva tento rok infláciu v menovom bloku na úrovni 1,2 %, v nasledujúcom roku jej zrýchlenie na 1,4 % a 1,5 % v roku 2021. To je menej ako cieľová úroveň Európskej centrálnej banky, ktorou je inflácia tesne pod hranicou 2 %.