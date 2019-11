Pekári chcú zvýšiť svoj podiel na domácom trhu aj inováciou produktov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Nitra 6. novembra (TASR) – Návrat domácich tradícií a lokálnych potravín s vysokou kvalitou je prioritou slovenských pekárov v najbližšom období. Potrebujú však k tomu podporu spotrebiteľov, ktorí uprednostnia slovenské výrobky pred zahraničnými.skonštatovala predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová počas výstavy Gastra & Kulinária, ktorá sa v stredu začala na výstavisku v Nitre.Podľa pekárov je nutná neustála podpora povedomia o kvalite domácich výrobkov.uviedla Lopúchová. Pekári bojujú o zákazníka aj inováciou svojich produktov, no tá je závislá od ekonomických možností pekární. Tieto možnosti sú limitované cenovým bojom medzi dodávateľmi a obchodníkmi.domnieva sa Lopúchová.Krach viacerých pekární na Slovensku v dôsledku neúmerného boja so zahraničnými obchodnými reťazcami vidí ako problém aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.uviedla ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Podľa jej slov sa zisk obchodných reťazcov z predaja pekárenských výrobkov pohybuje vo svete na úrovni 1,5 až dve percentá, na Slovensku je to šesť až sedem percent.potvrdila ministerka.