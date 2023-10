Medzinárodný olympijský výbor chce vytvoriť olympijské hry v e-športoch, potvrdil Bach

E-športy hrajú miliardy ľudí

Olympijská virtuálna séria

15.10.2023 (SITA.sk) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) sa zaoberá myšlienkou na vytvorenie olympijských hier v e-športoch. Počas zasadnutia MOV v indickom Bombaji to za prítomnosti tamojšieho premiéra Naréndru Módího povedal prezident organizácie Thomas Bach Prezident MOV poznamenal, že hry a e-športy hrajú tri miliardy ľudí po celom svete. Odhaduje sa, že viac ako 500 miliónov z nich sa zaujíma konkrétne o e-športy, ktoré zahŕňajú virtuálne športy a športové simulácie.„Čo je pre nás ešte dôležitejšie, väčšina z nich má menej ako 34 rokov. Požiadal som našu novú komisiu MOV pre e-športy, aby preskúmala možnosť vytvorenia olympijských hier v e-športoch,“ vyhlásil Bach.MOV podľa Bacha bude v súvislosti s e-športmi naďalej zdôrazňovať svoje hodnoty a v žiadnom prípade neprekročí červenú čiaru.„Jeden z popredných tvorcov hier už dokonca prispôsobil svoju populárnu hru tak, aby plne vyhovovala našim olympijským hodnotám... Aby hráči strieľali na terče, nie na ľudí,“ zdôraznil Bach.Prvým zapojením MOV do komunity e-športov bolo zorganizovanie Fóra e-športov v roku 2018 v Lausanne, po ktorom nasledovalo zriadenie styčnej skupiny pre e-športy, ktorá mala vytvoriť platformu na spoluprácu so všetkými zainteresovanými stranami v e-športoch. V roku 2021 MOV vytvoril olympijskú virtuálnu sériu. Bol to prvý pilotný projekt MOV v e-športoch.„Na základe poznatkov z tejto olympijskej virtuálnej série sme začiatkom tohto roka spustili olympijský týždeň e-športov v Singapure. Tam sme videli dôkaz, že náš holistický prístup funguje. Úspešne sme spojili olympijské a e-športové komunity,“ skonštatoval Bach.