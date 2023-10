Vlhová absolvovala vydarenú prípravu, no situáciu komplikuje choroba

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová má za sebou vydarenú prípravu na nadchádzajúcu sezónu Svetového pohára. Momentálne jej však komplikuje situáciu choroba, pre silný zápal hrdla potrebuje ešte niekoľko dní, aby sa mohla vrátiť na svahy a do plného tréningového zaťaženia.





Vlhová absolvovala so svojím tímom sústredenie v Argentíne, z ktorého sa vrátila koncom septembra. "Každý, aj tréneri, potrebujú čas na zotavenie a odpočinok. Keď sa obzrieme späť, absolvovali sme mimoriadne náročný a zložitý jedenapolmesačný tréningový blok. Prestávku sme všetci rozhodne potrebovali," povedal pre Sport Management Company hlavný tréner Vlhovej Mauro Pini."Samozrejme, neustále sme mysleli aj na to, čo nás ešte pred začiatkom novej sezóny čaká. V tejto chvíli však musíme, žiaľ, riešiť aj komplikácie v súvislosti so zhoršeným zdravotným stavom. Všetci veľmi dobre vieme, že v októbri či v novembri sú ľudia náchylnejší na rôzne ochorenia. Nuž a Petra je momentálne jedna z tých, ktorú postihlo niečo podobné. Hoci veríme, že nejde o nič vážne, musím konštatovať, že v posledných dňoch nie je stopercentne zdravá. Pre silný zápal hrdla budeme potrebovať ešte niekoľko dní na to, aby sme sa spolu mohli vrátiť na lyžiarsky svah a do plného tréningového zaťaženia," informoval Pini.Okrem zdravotného stavu 28-ročnej pretekárky komplikuje situáciu aj počasie. "Až do súčasných dní bolo počasie perfektné, ale nastala zmena. Dúfame, že najmä vo vyšších polohách v najbližšom čase nasneží, pretože nielen my, ale celkovo príroda to potrebuje," dodal tréner. Do úvahy pre záverečnú fázu prípravy prichádzajú európske ľadovce Zermatt, Saas-Fee, Pitztal či Sölden, kde tradične odštartuje nová sezóna SP: "Na všetkých miestach je stále pomerne sucho, podľa predpovede počasia by sa to mohlo zlepšiť a čoskoro by mal napadnúť sneh. Možno to bude znamenať trochu viac cestovania, aby sme našli ideálne tréningové podmienky, ale všetci sú šťastní, že situácia ohľadom snehu sa má zlepšiť."Piniho teší aj enormný záujem o tohtoročné preteky Svetového pohára v Jasnej: "Všetci v našom tíme sú veľmi šťastní, že Jasná figuruje v programe pretekov pre nasledujúcu sezónu. Je skvelé, že fanúšikovia už v predstihu kupujú lístky na toto podujatie. Je to pre nás obrovská motivácia a povzbudenie, všetci sa už do Jasnej veľmi tešíme."Prípravu si pochvaľoval aj kondičný a silový kouč Marco Porta, ktorý pracuje s Vlhovou už ôsmy rok. "Bolo to naozaj skvelé. Oceňoval som, v akom stave Petra nastúpila na prvú časť sústredenia po príprave v Liptovskom Mikuláši. Vyzerala dobre na lyžiach, ale bola aj skvelo fyzicky nachystaná. Aj preto sme mohli pokračovať v príprave presne tak, ako sme chceli a potrebovali," uviedol v tlačovej správe Porta. V domácom prostredí pripravoval olympijskú víťazku kondičný tréner Šimon Klimčík. "Naša spolupráca sa začala už pred sezónou 2016/2017, takže sa už veľmi dobre poznáme. Myslím si, že všetko ide medzi nami hladko. Ja zvyčajne naplánujem pre Petru všetky tréningové jednotky, takže Šimon presne vie, čo má robiť. Zároveň si však vždy ako tím povieme, aké sú naše priority a ciele, aby sme ich potom mohli jednoduchšie a plynulejšie napĺňať. So Šimonom sme si dosť podobní, čo je super nielen z pohľadu našej kooperáciu, ale aj z pohľadu samotnej Petry," povedal Talian na adresu svojho kolegu. Ďalej ocenil progres svojej zverenkyne po mentálnej aj fyzickej stránke: "Povedal by som, že súčasná Petra je akousi staršou sestrou pôvodnej Petry. Je to iná osoba, a to nielen mentálne, keďže prirodzene dospela, ale aj z pohľadu svojho tela. Je nielen silnejšia, ale dokáže sa viac koncentrovať na tréningy. Presne vie, čo potrebuje, aby bola vynikajúco pripravená na každé preteky."Nová sezóna Svetového pohára sa začne 28. októbra tradične obrovským slalom v rakúskom Söldene. V tej predošlej obsadila Vlhová v celkovom hodnotení tretie miesto, pričom dosiahla dve víťazstvá.