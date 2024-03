Medzinárodný súdny dvor nariadil Izraelu otvoriť viac priechodov pre pomoc smerujúcu do Pásma Gazy

28.3.2024 (SITA.sk) - Medzinárodný súdny dvor vo štvrtok nariadil Izraelu, aby prijal opatrenia zahŕňajúce otvorenie viacerých pozemných priechodov na dodanie humanitárnej pomoci do vojnou zmietaného Pásma Gazy.Dve nové predbežné opatrenia vydal v prípade žaloby Juhoafrickej republiky, ktorá obvinila Izrael z genocídy vo vojenskej kampani, ktorá sa začala po útokoch militantného hnutia Hamas zo 7. októbra.Juhoafrická republika žiadala viac predbežných opatrení vrátane prímeria, pričom odkazovala na to, že ľudia v Pásme Gazy hladujú. Izrael vyzýval súd, aby už ďalšie nové nariadenia nevydával.Súdny dvor vo svojom právne záväznom nariadení povedal Izraelu, aby prijal „všetky potrebné a účinné opatrenia na to, aby bezodkladne v plnej spolupráci s Organizáciou Spojených národov zabezpečil nerušené poskytovanie nevyhnutne potrebných základných služieb a humanitárnej pomoci všetkým, ktorých sa to týka“. To zahŕňa potraviny, vodu, palivo a zdravotnícke potreby.Tiež nariadil Izraelu, aby okamžite zabezpečil, „že sa jeho armáda nedopustí činov, ktoré predstavujú porušenie ktoréhokoľvek z práv Palestínčanov v Gaze ako chránenej skupiny podľa Dohovoru o zabránení a trestaní zločinu genocídy“, a to aj tým, že akokoľvek zabráni poskytnutiu naliehavo potrebnej humanitárnej pomoci.