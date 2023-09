Medzinárodný trestný súd otvoril v Kyjeve kanceláriu, podľa Kostina to posilní spoluprácu a zefektívni reakcie na zločiny

14.9.2023 (SITA.sk) - V Kyjeve začala činnosť kancelária Medzinárodného trestného súdu (ICC) . Oznámila to ukrajinská generálna prokuratúra s odvolaním sa na spoločnú tlačovú konferenciu generálneho prokurátora Andrija Kostina a prokurátora ICC Karima Khana , informuje spravodajský portál Ukrajinská pravda.„Je to nová kapitola našej spolupráce. Práca kancelárie pomôže posilniť spoluprácu medzi Ukrajinou a Medzinárodným trestným súdom i účinnosť a efektívnosť reakcie na zločiny, ktoré Rusko každý deň naďalej pácha na Ukrajine a Ukrajincoch,“ vyjadril sa Kostin.Khan zase poznamenal, že otvorenie kancelárie je „súčasť nového úsvitu, v ktorom musíme ukázať, a zatiaľ ukazujeme, vytrvalosť, sústredenie, aby sme sa uistili, že naše slová nie sú prázdne slová. Cítia ich obete po celom svete, na Ukrajine, kde mám samozrejme tú česť byť, ale aj v iných častiach sveta“.Otvorenie kancelárie ICC oznámil v marci prezident Volodymyr Zelenskyj . Podľa Kostina je to najväčšie zastúpenie súdu mimo Haagu, kde sídli.