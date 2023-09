Ruské ministerstvo zahraničia vypovedalo dvoch amerických diplomatov, podľa rezortu boli zapojení do nelegálnej aktivity

Zbieranie informácií o ruskej kampani

Vyhostenie diplomatov

14.9.2023 (SITA.sk) - Ruské ministerstvo zahraničia vo štvrtok vyhlásilo dvoch amerických diplomatov za nežiaduce osoby a nariadilo im opustiť krajinu do siedmich dní. Rezort tvrdí, že boli zapojení do nelegálnej aktivity.Prvý tajomník na americkom veľvyslanectve Jeffrey Sillin a druhý tajomník David Bernstein boli podľa ruského ministerstva zahraničia v kontakte s bývalým zamestnancom amerického konzulátu vo Vladivostoku, ktorého zatkli skôr počas tohto roka.Dôvodom boli obvinenia, že zbieral informácie o ruskej kampani na Ukrajine a ďalších veciach pre amerických diplomatov. Tými boli podľa novín Rossijskaja Gazeta práve Sillin a Bernstein.Ruské ministerstvo uviedlo, že si predvolali americkú veľvyslankyňu v Rusku Lynne Tracy a informovali ju o vyhostení diplomatov.„Zdôraznilo sa tiež, že nezákonné aktivity diplomatickej misie USA vrátane zasahovania do vnútorných záležitostí hostiteľskej krajiny sú neprijateľné a budú rozhodne potlačené. Ruská strana očakáva, že Washington vyvodí správne závery a zdrží sa konfrontačných krokov,“ uvádza vo vyhlásení.Americké ministerstvo zahraničia zatiaľ nereagovalo na žiadosť o vyjadrenie.