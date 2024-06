Medzinárodný trestný súd vydal zatykače na Gerasimova a Šojgua, zodpovední sú za raketové útoky proti Ukrajincom

25.6.2024 (SITA.sk) - Medzinárodný trestný súd (ICC) vydal zatykače na náčelníka ruského generálneho štábu generála Valerija Gerasimova a tajomníka Bezpečnostnej rady Ruskej federácie Sergeja Šojgua , ktorý do mája tohto roka bol ruským ministrom obrany. Za vinu im dáva vojnové zločiny zločiny proti ľudskosti. ICC to oznámil v utorok.Vo vyhlásení ICC uviedol, že zatykače vydal, pretože sudcovia usúdili, že existujú primerané dôvody domnievať sa, že túto muži sú zodpovední za „raketové údery uskutočnené ruskými ozbrojenými silami proti ukrajinskej elektrickej infraštruktúre“ od 10. októbra 2022 minimálne do 9. marca 2023.Podľa agentúry The Associated Press nie je pravdepodobné, že by Gerasimova alebo Šojgua v dohľadom čase zadržali. Rusko neuznáva jurisdikciu ICC. Vlani tento súd vydal zatykač aj na ruského prezidenta Vladimira Putina na základe obvinenia zo zodpovednosti za únosy detí z Ukrajiny.