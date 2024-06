Macron varuje voličov pred občianskou vojnou, krajná pravica aj ľavica prinášajú zlé reakcie na skutočné problémy

Zlé reakcie na skutočné problémy

Výsledok predčasných volieb je neistý

25.6.2024 (SITA.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron pred nedeľňajším prvým kolom predčasných parlamentných volieb varoval voličov pred krajnou pravicou aj krajnou ľavicou. Ich politika podľa jeho slov zvyšuje riziko „politického konfliktu a občianskej vojny“.Macron v podcaste Génération Do It Yourself povedal, že krajne pravicové Národné združenie aj krajne ľavicové Nepoddajné Francúzsko prinášajú zlé reakcie na skutočné problémy.„Keď máte všetkého dosť, keď je každodenný život ťažký, môžu vás zlákať extrémy, ktoré majú rýchlejšie riešenia. Ale riešenie nikdy nebude spočívať v odmietnutí iných,“ povedal prezident.Politika Národného združenia, ktorú v pondelok priblížil predseda strany Jordan Bardella, by podľa Macrona „viedla k občianskej vojne“ a je „programom ožobračovania, pretože ide o niekoľko tisíc eur skrytých daní každý deň a nemožnosť vyplácať dôchodky a dobre platiť zamestnancov“.Nepoddajné Francúzsko zase povzbudzuje napätie medzi komunitami na volebné účely, skonštatoval Macron s tým, že to tiež znamená občiansku vojnu, pretože „redukuje ľudí na ich náboženskú alebo etnickú skupinu“.Macron vyhlásil predčasné voľby po tom, ako jeho centristická aliancia začiatkom júna prehrala v európskych voľbách. Voliči budú hlasovať vo dvoch kolách, prvé bude v nedeľu 30. júna a druhé 7. júla.Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že výsledok predčasných volieb zostáva, vzhľadom na zložitý volebný systém a možné spojenectvá, neistý. Macron stojí proti Národnému združeniu, aj koalícii Nový ľudový front, ktorá zhromažďuje krajne ľavicové až stredoľavé strany vrátane Nepoddajného Francúzska.