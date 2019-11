Medzinárodný trestný súd vyzval Líbyu, aby vydala syna M. Kaddáfího

Na snímke Sajf Islám Kaddáfí, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 6. novembra (TASR) - Hlavná prokurátorka Medzinárodného trestného súdu (ICC) Fatou Bensoudová vyzvala v stredu Líbyu, aby pomohla pri zatknutí a vydaní syna bývalého dlhoročného diktátora Muammara Kaddáfího. Informovala o tom agentúra DPA.Bensoudová povedala, že Sajf Islám Kaddáfí spolu s ďalšími dvoma osobami, ktoré sú na úteku pred ICC, čelí obvineniam z vážnych medzinárodných zločinov. Zostáva však na slobode.Sajfa Isláma Kaddáfího stíhajú v súvislosti so zločinmi proti ľudskosti počas povstania v roku 2011, ktoré viedlo k zvrhnutiu jeho otca. Krajina bohatá na ropu podľa DPA po Kaddáfího zosadení upadla do anarchie.Bensoudová v správe pre Bezpečnostnú radu OSN (BR OSN) uviedla, že Sajf Islám Kaddáfi sa pravdepodobne nachádza v meste Zintan v severozápadnej časti Líbye." povedala a dodala, že jej úrad pracuje na nových postupoch na vystopovanie vinníkov.