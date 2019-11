Útok na konvoj kanadskej spoločnosti si vyžiadal niekoľko obetí

Ilustračná foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Montreal 6. novembra (TASR) - Niekoľko mŕtvych a zranených si vyžiadal stredajší útok ozbrojencov na konvoj autobusov kanadskej banskej spoločnosti v Burkine Faso, informovala agentúra AFP.K útoku došlo v čase, keď autobusy v sprievode vojakov prevážali zamestnancov spoločnosti SEMAFO a ďalších ľudí k zlatej bani v okrese mesta Boungou. Ozbrojenci zaútočili na konvoj približne 40 kilometrov od bane.Podľa AFP bola západoafrická Burkina Faso až do roku 2015 ušetrená násilností, aké zasiahli Mali a potom aj Niger, s ktorými susedí na severe. Džihádisti, napojení na teroristickú sieť al-Káida či na Islamský štát, však po roku 2015 začali prenikať do severných oblastí Burkiny Faso a potom ohrozovať aj južné a západné hranice tejto vnútrozemskej krajiny.V útokoch s použitím partizánskej taktiky boja, pri výbuchoch nastražených cestných mín a samovražedných atentátoch prišlo odvtedy o život takmer 600 ľudí. Aktivisti však uvádzajú vyšší počet obetí - do tisíc, pričom upozorňujú, že takéto útoky sú v Burkine Faso prakticky na dennom poriadku.Armádne a bezpečnostné sily Burkiny Faso majú zlý výstroj a nedostatočný výcvik a už v minulosti preukázali, že nedokážu zastaviť rastúce násilie. V Burkine Faso je dislokovaných aj 200 francúzskych vojakov.