|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 31.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Aurélia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
31. októbra 2025
Medziročná inflácia v eurozóne sa v októbri zmiernila
Inflácia v eurozóne sa v októbri zmiernila vďaka poklesu cien energií a spomaleniu tempa rastu cien potravín a nápojov. Informoval o tom v piatok na základe predbežných údajov ...
Zdieľať
31.10.2025 (SITA.sk) - Inflácia v eurozóne sa v októbri zmiernila vďaka poklesu cien energií a spomaleniu tempa rastu cien potravín a nápojov. Informoval o tom v piatok na základe predbežných údajov štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
Medziročná inflácia sa oslabila na 2,1 percenta zo septembrových 2,2 %. Priblížila sa tak k dvojpercentnému cieľu Európskej centrálnej banky. Tento vývoj je v súlade s prognózami analytikov oslovených agentúrami Bloomberg a FactSet.
Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa volatilné ceny energií, potravín, alkoholu a tabaku, sa v októbri nezmenila a zostala na úrovni 2,4 percenta. Náklady na energie však v októbri klesli o 1 percento.
Tempo medziročného rastu spotrebiteľských cien v Nemecku a Francúzsku, čiže v najväčších ekonomikách Európskej únie, sa v októbri tiež spomalilo, a to na 2,3 percenta, respektíve 0,9 percenta, uviedol Eurostat.
Zdroj: SITA.sk - Medziročná inflácia v eurozóne sa v októbri zmiernila © SITA Všetky práva vyhradené.
Medziročná inflácia sa oslabila na 2,1 percenta zo septembrových 2,2 %. Priblížila sa tak k dvojpercentnému cieľu Európskej centrálnej banky. Tento vývoj je v súlade s prognózami analytikov oslovených agentúrami Bloomberg a FactSet.
Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa volatilné ceny energií, potravín, alkoholu a tabaku, sa v októbri nezmenila a zostala na úrovni 2,4 percenta. Náklady na energie však v októbri klesli o 1 percento.
Tempo medziročného rastu spotrebiteľských cien v Nemecku a Francúzsku, čiže v najväčších ekonomikách Európskej únie, sa v októbri tiež spomalilo, a to na 2,3 percenta, respektíve 0,9 percenta, uviedol Eurostat.
Zdroj: SITA.sk - Medziročná inflácia v eurozóne sa v októbri zmiernila © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Filipovi Sulíkovi „preplo“ až neskôr, predtým to bol zlatý človek, hovorí poslankyňa Bittó Cigániková – VIDEO
Filipovi Sulíkovi „preplo“ až neskôr, predtým to bol zlatý človek, hovorí poslankyňa Bittó Cigániková – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Tesco v októbri zmodernizovalo ďalšie predajne a predstavilo Expresy novej generácie
Tesco v októbri zmodernizovalo ďalšie predajne a predstavilo Expresy novej generácie