 Piatok 31.10.2025
31. októbra 2025

Medziročná inflácia v eurozóne sa v októbri zmiernila


Tagy: Európska únia Eurostat Eurozóna Inflácia

Inflácia v eurozóne sa v októbri zmiernila vďaka poklesu cien energií a spomaleniu tempa rastu cien potravín a nápojov. Informoval o tom v piatok na základe predbežných údajov ...



europe_economy_18532 45fe7e78527748b2aa87167f695cdb2a 676x522 31.10.2025 (SITA.sk) - Inflácia v eurozóne sa v októbri zmiernila vďaka poklesu cien energií a spomaleniu tempa rastu cien potravín a nápojov. Informoval o tom v piatok na základe predbežných údajov štatistický úrad Európskej únie Eurostat.


Medziročná inflácia sa oslabila na 2,1 percenta zo septembrových 2,2 %. Priblížila sa tak k dvojpercentnému cieľu Európskej centrálnej banky. Tento vývoj je v súlade s prognózami analytikov oslovených agentúrami Bloomberg a FactSet.

Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa volatilné ceny energií, potravín, alkoholu a tabaku, sa v októbri nezmenila a zostala na úrovni 2,4 percenta. Náklady na energie však v októbri klesli o 1 percento.

Tempo medziročného rastu spotrebiteľských cien v Nemecku a Francúzsku, čiže v najväčších ekonomikách Európskej únie, sa v októbri tiež spomalilo, a to na 2,3 percenta, respektíve 0,9 percenta, uviedol Eurostat.


Zdroj: SITA.sk - Medziročná inflácia v eurozóne sa v októbri zmiernila © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Európska únia Eurostat Eurozóna Inflácia
