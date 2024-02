Mega dohoda pre Pchongjang, akt zúfalstva zo strany Ruska. Ako sa Severná Kórea snaží oživiť ekonomiku vývozom zbraní

Návrat k hospodárskemu rastu

Päť rokov ekonomickej recesie

Zbrojárstvo a poľnohospodárstvo

Ľudia z toho nebudú profitovať

3.2.2024 (SITA.sk) - Severokórejské hospodárstvo bude profitovať z dohody s Ruskom o dodávkach zbraní pre ruskú vojnu na Ukrajine.Ako referuje nemecký web Deutsche Welle , ekonomike Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) stláčanej nadol západnými sankciami to poskytne vzpruhu.Očakáva sa, že tento rok sa Severná Kórea, najizolovanejší štát sveta, po prvý raz od čias spred pandémie COVID-19 vráti k hospodárskemu rastu, keďže dodávky zbraní na podporu ruskej invázie na Ukrajinu doplnia štátnu kasu.Podľa juhokórejskej rozviedky Severná Kórea od augusta minulého roka uskutočnila desať dodávok zbraní do Ruska s celkovým počtom asi milión kusov delostreleckej munície.Podľa iných zdrojov Pchjongjang dodal Moskve tiež balistické rakety, no KĽDR i Rusko to popierajú.Lockdowny z dôvodu pandémie COVID-19 a medzinárodné sankcie uvalené v roku 2016 v súvislosti s jadrovým programom Pchjongjangu poškodili severokórejský export uhlia do Číny.Tieto dve krízy zhoršili vážne ťažkosti v KĽDR, kde 60 % populácie žije pod hranicou chudoby.Severokórejská ekonomika, ktorej hodnota bola predvlani podľa juhokórejskej centrálnej banky len 24,5 miliardy dolárov, je v ostatných piatich rokoch v recesii.Dohoda o dodávkach zbraní do Ruska však pomôže krajine vrátiť sa v roku 2024 k rastu ekonomiky na úrovni okolo 1 %, povedala pre Deutsche Welle Anvita Basu, analytička zo spoločnosti Fitch Solutions.Podotkla však, že prognóza je približná, nakoľko Pchjongjang nezverejňuje svoje ekonomické údaje.Basu označila transfer munície za „mega dohodu“ pre Pchjongjang a uviedla, že ide jednoznačne o „akt zúfalstva“ zo strany Ruska, ktoré je v dôsledku rozpútania vojny na Ukrajine čoraz viac globálne izolované.Severokórejský obranný sektor je jedným z najväčších zamestnávateľov v krajine. Odhaduje sa, že v ňom pracujú zhruba dva milióny ľudí z 26-miliónovej populácie.Tento sektor spolu s poľnohospodárstvom najvýznamnejšie „ťahá“ severokórejskú ekonomiku.KĽDR bola pôvodne len dodávateľ pre vlastnú armádu, no neskôr našla pre svoje zbrane a muníciu niekoľko kľúčových zahraničných zákazníkov - väčšinou bývalé sovietske krajiny alebo štáty subsaharskej Afriky.Väčšina komponentov do zbraní sa dováža z iných prísne sankcionovaných krajín vrátane Číny a Iránu.Napriek dôležitosti obranného sektora je Basu skeptická voči tomu, že obyčajní Severokórejčania budú mať prospech z dohody o zbraniach s Ruskom.Krajina je už mnoho rokov silne odkázaná na zahraničnú pomoc pri zabezpečovaní potravín a mnoho ľudí trpí podvýživou a inými zdravotnými problémami.„Je pravdepodobné, že (bežní občania) veľa nezískajú, pretože Severná Kórea zostáva autokratickým štátom s množstvom korupcie,“ skonštatovala Basu.