Slovensko má nový Watergate, podľa Šutaja Eštoka by mal byť „bobkový list“ nervózny (video)

3.2.2024 (SITA.sk) - Slovensko má svoj nový Watergate. Je o tom presvedčený minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Slovenský Watergate sa má týkať bývalého ministra financií Igora Matoviča , ktorý mal mať na ministerstve vo svojom trezore schovaný spis o odpočúvaní vtedajšej opozície.„Ak toto nie je ten povestný Watergate, o ktorom tu hovorila pani Remišová , tak už neviem čo je väčší Watergate. Dnes úrad inšpekčnej služby koná, a myslím si, že z toho súčasný „bobkový list“ môže byť veľmi nervózny," povedal minister Šutaj Eštok.Podľa ministra, spis sa našiel v kancelárii ministra financií. Mal ho nájsť bývalý minister financií úradníckej vlády Michal Horváth. Ten podľa ministra Šutaja Eštoka aj upozornil na to NAKU.„Tá prišla, spis zobrala, vo veci nerobila nič. Následne ho postúpila na úrad inšpekčnej služby, kde už bol pán Ďurka, kde prešiel z tej NAKY. Ten si ho zavrel do trezoru. A keby sme pána Ďurku, toho spravodlivého, čestného vyšetrovateľa, ktorý je obvinený za obzvlášť závažné trestné činy, nepostavili mimo službu, do dnešného dňa by ten spis pekne v jeho trezore bol, a podozrenie z trestnej činnosti by sa nijako nevyšetrovalo," dodal Šutaj Eštok.Minister apeloval na média, aby už neobhajovali ľudí, ktorí robia vyššie spomínané veci. „To je ten vyšetrovateľ Ďurka, za ktorého protestujú na námestiach. To je on, ktorý kryl Matoviča z toho, že sa v Matovičovom trezore našiel živý spis o odpočúvaní opozície,“ konštatoval Šutaj Eštok.