Megaihrisko Športuj Slovensko prináša zábavu pre celé rodiny

Počas najbližších týždňov príde megaihrisko Športuj Slovensko na štyri slovenské miesta so zámerom, aby sa na ňom zabavili veľkí i malí a celé rodiny. Aj touto formou chce Slovenský olympijský a športový výbor po pandemických rokoch opäť rozhýbať celé Slovensko.Cieľom projektu Športuj Slovensko je podpora detí, mládeže a celých rodín v športových aktivitách. Séria štyroch podujatí, Olympijských dní, sa uskutoční v Prešove v jazdeckom areáli na sídlisku III (14. mája), na Štrbskom Plese (21. mája), Donovaloch (23. júla) a v Bratislave (3. septembra). Na každé podujatie prídu slovenskí olympionici, s ktorými si budú môcť zašportovať veľkí i malí.povedal prezident SOŠV Anton Siekel.Slovenský olympijský a športový výbor spolu s generálnym partnerom projektu, spoločnosťou BILLA, pripravujú dni plné športu, zábavy a zdravého súťaženia. Deti do 15 rokov si môžu na megaihrisku Športuj Slovensko zasúťažiť v Behu Olympijského dňa či v súťaži Bicykel Olympijského dňa. Na víťazov čakajú hodnotné ceny, každý malý športovec dostane medailu a tričko Športuj Slovensko, a pre jedného vyžrebovaného je pripravený aj bicykel. Na súťaže v behu a na bicykli je nutná registrácia. Bližšie informácie sú k dispozícii na www.sportujslovensko.sk Návštevníci si budú môcť vyskúšať aj futbal, florbal, basketbal, volejbal, biatlon či jednotlivé atletické disciplíny. Atrakciou bude veľká lezecká stena. Nebude chýbať ani kultúrny program, autogramiády úspešných športovcov, hrad na skákanie pre najmenších či tvorivé dielne.Vstupné sa neplatí. Štartovný poplatok pre jednotlivé súťaže bude tiež nulový. Zo svojich zdrojov sa ho rozhodla poskytnúť Nadácia SOŠV, keďže aj jej cieľom je opäť rozhýbať Slovensko.Na jednotlivých podujatiach sa objavia osobnosti Slovenského olympijského tímu, ktoré budú motivovať deti, mládež a rodiny k pravidelným športovým aktivitám, šíriť myšlienky olympizmu a podporovať mladé športové talenty, aby rozvíjali svoje športové nadanie. Účasť na podujatiach už potvrdili Anastasia Kuzminová, Jakub Grigar, Róbert Vittek, Adam a Andreas Žampovci. Na Športuj Slovensko sa chystajú aj ďalší poprední slovenskí športovci, ktorí pôsobia v regiónoch, kde sa konajú jednotlivé podujatia.Organizácia podobných projektov by nešla bez podpory partnerov. Generálnym partnerom Športuj Slovensko je spoločnosť BILLA, ktorá sa snaží prostredníctvom rôznych projektov viesť Slovensko k zdravému životnému štýlu.vysvetľuje Albena Georgieva, COO spoločnosti BILLA.Rozšíril sa aj program pre dospelých športovcov. S výnimkou Prešova sa po skončení hlavného programu Športuj Slovensko uskutočnia na Štrbskom Plese, Donovaloch a v Bratislave už tradičné nočné behy. Registrácia už beží a na úvodný Night Run Štrbské Pleso je prihlásených už takmer 500 bežcov.Prešov, sídlisko III (registrácia od 8.00, hlavný program od 9.30)Štrbské Pleso (registrácia od 8.00, hlavný program od 9.30)DonovalyBratislava, Eurovea