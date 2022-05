Zmeko bude viesť Ozbrojené sily aj naďalej, do funkcie bol vymenovaný prezidentkou Čaputovou (video)

aktualizované 4. mája 2022, 14:13



4.5.2022 (Webnoviny.sk) -Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu opätovne vymenovala do funkcie náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR (OS SR) generála Daniela Zmeka. O jeho vymenovaní rozhodla vláda SR na svojom zasadnutí v stredu 27. apríla.Hlava štátu zároveň do hodnoty generálmajora povýšila veliteľa Vzdušných síl OS SR Róberta Tótha a zástupcu náčelníka Generálneho štábu OS SR Petra Babiara. Do hodnosti brigádneho generála vymenovala veliteľa Strategického centra krízového manažmentu Martina Remeša.Čaputová v príhovore pri príležitosti ich vymenovania pripomenula, že dva mesiace vojny na Ukrajine a stupňujúce sa politické a teritoriálne požiadavky Ruska už väčšinu slovenskej spoločnosti priviedli k uvedomeniu, že mier a bezpečie už nie je samozrejmosť.„Táto bezpečnosť nás bude niečo stáť. Vezmime to, prosím, ako príležitosť pre vnímanie Ozbrojených síl SR občanmi Slovenska, ako hlavného garanta našej bezpečnosti,“ vyhlásila. Dodala, že jednotliví velitelia v nej, ako hlavnej veliteľke OS SR, budú mať plnú podporu.„Do ďalšieho obdobia vám želám pevné zdravie, veľa odhodlania a úspechov vo vašej práci, aby naše ozbrojené sily boli dobre pripravené na plnenie úloh obrany a bezpečnosti Slovenskej republiky a našich spojencov,“ uzavrela.