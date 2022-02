Meisterštyk v ľadovom lome. Highdiver Laso Schaller skočil z viac 20 metrov

23.2.2022 (Webnoviny.sk) - Lom v Hřiměždiciach v Českej republike je vyhlásenou baštou extrémnych skokanov do vody z veľkých výšok. Miestne skaly zatopeného lomu ponúkajú ideálne podmienky pre skokanov do vody. Už viac ako 20 rokov sa tu v lete konajú najstaršie skokanské preteky strednej Európy Highjump. Rovnako tomu bude aj tento rok. Skokanský svetový rekordman Laso Schaller, si v polovici februára zašiel do lomu trénovať. Z výšky viac ako 20 metrov tu skočil do vody, ktorá mala 5 stupňov Celzia. Na tento Meisterštyk skok sa pripravoval v domácom Švajčiarsku, kde sa venuje kanoingu. V lete sa Laso predstaví opäť na Highjumpe.Skok do ľadovej vody lomu neďaleko Príbrami bol dlho pripravovaný. Laso Schaller ho pripravil s organizátormi Highjumpu. Na mieste boli pripravení záchranári a na skokana vo vode dohliadal potápač. Bezprostredne po skoku Laso skok okomentoval slovami: "Skok do lomu v polovici februára bola výzva. Som vždy rád, keď sem môžem prísť. Voda bola dosť Ice Cold." Tridsaťtri ročný Švajčiar s brazílskymi predkami má za sebou skok svetového rekordu. V roku 2015 sa vrhol zo skaly do vody z výšky 58,8 metrov a stanovil tak najväčšiu výšku, z ktorej sa kedy kto rozhodol skočiť do vody.Preteky Highjump sa v Hřiměždiciach uskutočnia už po dvadsiatytretí krát. Usporiadatelia pretekov sľubujú dych berúce predstavenie, ktoré už v túto chvíľu komunikujú s poprednými svetovými skokanmi, ktorí by v lome mali skákať z mostíka vysokého až 25 metrov. Preteky sa v lome konali aj minulý rok, avšak za obmedzených podmienok. Tentokrát však plánujú urobiť akciu v takom rozsahu, ako to poznajú fanúšikovia spred pandémie covid. Okrem skokanského programu bude pripravený hudobný program na niekoľkých pódiách.Informačný servis