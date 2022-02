Poľsko od marca uvoľní väčšinu obmedzení, počet nakazených a hospitalizovaných klesá

23.2.2022 (Webnoviny.sk) - Poľsko od 1. marca uvoľní väčšinu svojich protipandemických obmedzení. V utorok sa znova budú môcť otvoriť diskotéky a nočné kluby a prestane platiť kapacitný limit pre hromadnú dopravu, obchodné domy, reštaurácie, divadlá či športoviská. Zamestnanci štátnej a regionálnej správy sa budú môcť vrátiť do práce v kancelárii.Oznámil to minister zdravotníctva Adam Niedzielski, zároveň však pripomenul, že v platnosti zostane nosenie ochrany horných dýchacích ciest v interiéroch verejných miest a sedemdňová izolácia pre osoby nakazené koronavírusom. O zrušení povinného nosenia rúšok vláda rozhodne v nadchádzajúcich týždňoch.Niedzielski vysvetlil, že väčšinu obmedzení môžu uvoľniť, pretože denný počet nových infekcií a hospitalizácií značne klesá a kolektívna imunita je nad 90 percentami, a to vďaka očkovaniu aj prekonaniu ochorenia COVID-19.V stredu Poľsko hlásilo takmer 20 500 nových infekcií a 360 úmrtí v dôsledku COVID-19. Na vrchole súčasnej vlny nové prípady dosahovali úroveň takmer 60-tisíc denne. Plne zaočkovaných proti koronavírusu je v 38-miliónovom Poľsku viac ako 22 miliónov ľudí.