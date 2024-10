Melania Trumpová podporuje právo na interrupciu, dostala sa tak do ostrého rozporu s politikou Republikánov

Ostrý kontrast s politikou Republikánov

5.10.2024 (SITA.sk) - Melania Trumpová podporuje právo žien na interrupciu. Manželka amerického exprezidenta Donalda Trumpa to uviedla vo videu na platforme X v súvislosti s plánovaným utorňajším vydaním jej memoárov.Týmto názorom sa dostala do ostrého kontrastu s politikou Republikánov, ktorých kandidátom na post amerického prezidenta v budúcomesačných voľbách je práve jej manžel.„Sloboda jednotlivca je základný princíp, ktorý chránim,“ uviedla vo videu Melania Trumpová. „Bezpochyby nie je priestor na kompromisy, pokiaľ ide o toto základné právo, ktoré majú všetky ženy od narodenia - právo na individuálnu slobodu,“ podotkla niekdajšia prvá dáma.Trumpová zriedkavo verejne vyjadruje svoje osobné politické názory a do značnej miery sa nezúčastňovala na predvolebnej kampani Donalda Trumpa. Vo svojich memoároch však tvrdí, že rozhodnutie ukončiť tehotenstvo by malo byť ponechané na žene a jej lekárovi, „bez akéhokoľvek zásahu a nátlaku zo strany vlády“.„Prečo by mal mať niekto iný okrem samotnej ženy moc určovať, čo urobí so svojím vlastným telom? Základné právo ženy na individuálnu slobodu na vlastný život jej dáva právo ukončiť tehotenstvo, ak si to želá,“ skonštatovala Melania Trumpová.