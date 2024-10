Robert Fico tvrdí, že bol pripravený spojiť konsolidačný balíček s hlasovaním o dôvere vláde

Konsolidačný balíček prešiel, hlasovalo zaň všetkých 79 koaličných poslancov. Fico povedal, že bol pripravený ísť do hlasovania o dôvere vláde, ak by prišli „nezmyselné návrhy“ na doplnenie konsolidácie a ak by boli pochybnosti o podpore zo strany koaličných politikov.

Zároveň hovorí, že jeho sa rozpory v koalícii netýkajú. „Na to sa spýtajte SNS a Hlasu,“ odbíjal otázku na škriepky. „Pokúšam sa vnášať pokoj do radov koalície,“ tvrdil o svojej pozícii.

Podľa jeho slov padlo rozhodnutie, že ukážu „stabilitu a súdržnosť“ pri balíku o konsolidácii. „Nervozita je celkom prirodzená,“ rozprával Fico s tým, že konsolidácia je nutná.

Ďalej uviedol, že poslaneckému klubu Smeru bude odporúčať, aby sa nezúčastnil žiadnej voľby predsedu parlamentu, kým nebude na papieri podpísaná dohoda koaličných lídrov, kto túto pozíciu obsadí. „Dovtedy táto téma pre nás neexistuje,“ dodal.

Robert Fico priamo neodpovedal, ako sa konsolidácia dotkne rodín. Keď moderátor Sobotných dialógov Matej Baránek reagoval, či z nej trojčlenná domácnosť ešte môže získať, čo začalo vyplývať zo slov premiéra, keď menoval znižovanie DPH na základné potraviny či lieky, tak sa Fico ohradil: „Nepovažujte ma za nejakého idiota, čo bude ťahať ľuďom medové motúziky.“

Pokračoval: „Ľudia by nemali citeľne pocítiť konsolidačný balík na svojich peňaženkách.“ Nevylúčil, že vláda príde s plošnými energodotáciami.

Fico trval na tom, že verejné financie sa rozvrátili v minulom volebnom období, za jeho éry podľa neho boli „v perfektnom stave“. Nijakými číslami to nepreukázal.

Premiér odmieta slová Zuzany Dolinkovej, že končí pre podobu konsolidácie. Pripomenul jej, že za balíček na vláde hlasovala. „Džentlmensky sa v tom nebudem hrabať,“ dodal Robert Fico. Pripustil, že dočasne môže prevziať rezort zdravotníctva minister školstva Tomáš Drucker, ktorého chváli.

Dolinková podá demisiu budúci týždeň v utorok. Kto bude nový minister, je podľa Ficových slov vecou strany Hlas, ktorej post prináleží.

Dolinkovej nástupcu bude Fico konzultovať s predsedom Hlasu Matúšom Šutajom Eštokom a prezidentom Petrom Pellegrinim. „Je to veľmi skúsený manažér,“ povedal o Druckerovi Fico s tým, že na školstve sa mu darí. Podľa jeho slov by zo školstva nemal Drucker úplne odchádzať.

„Vyriešime to s kľudom Angličana,“ dodal o odchode ministerky Dolinkovej.