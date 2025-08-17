|
Nedeľa 17.8.2025
Meniny má Milica
Denník - Správy
17. augusta 2025
Melania Trumpová poslala Putinovi osobný list, vyzvala ho na mier v mene detí
Americký prezident Donald Trump počas piatkového samitu na Aljaške odovzdal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi osobný list napísaný ...
17.8.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump počas piatkového samitu na Aljaške odovzdal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi osobný list napísaný jeho manželkou, prvou dámou Melaniou Trumpovou, v ktorom vyzýva Putina, aby v mene detí priniesol mier.
Kancelária prvej dámy v sobotu zdieľala na sociálnej sieti X článok Fox News obsahujúci tento krátky list. Putin si list prečítal okamžite po jeho prevzatí za prítomnosti delegácií oboch strán.
Trumpová priamo nespomenula Ukrajinu, ale listom chcela zdôrazniť, ako deti trpia v čase vojny. „Pán Putin, vy môžete jediný obnoviť ich melodický smiech,“ uviedla v liste a dodala: „Chrániac nevinnosť týchto detí, urobíte viac než len službu Rusku. Budete slúžiť samotnej ľudskosti.“
„Takáto odvážna myšlienka presahuje všetky ľudské rozdiely a vy, pán Putin, ste ten, kto môže túto víziu uskutočniť jedným podpisom dnes. Je čas,“ uzatvára Trumpová vo svojom liste.
Trump v júli uviedol, že jeho manželka, ktorá sa narodila v Slovinsku, mu pomohla zmeniť názor na Putina. Šéf Bieleho domu sa po nástupe na druhé funkčné obdobie snažil o zmierenie s Putinom a počas kampane sľuboval ukončenie vojny na Ukrajine do 24 hodín.
Počas prvých mesiacov svojho funkčného obdobia kritizoval Ukrajinu za nedostatok úsilia smerom k dohode, no postupne vyjadroval frustráciu z pokračujúcich útokov Ruska.
Pred samitom na Aljaške Trump varoval pred „vážnymi dôsledkami“, ak Rusko neprijme prímerie, no po stretnutí s Putinom zrušil požiadavku na prímerie a vyhlásil, že najlepším spôsobom ukončenia vojny je priamy mierový dohovor.
Putin dlhodobo presadzuje rokovania o konečnej mierovej dohode, čo Ukrajina a jej európski spojenci kritizujú ako taktiku na získanie času a podporu ruských vojenských postupov.
Zdroj: SITA.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
