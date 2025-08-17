Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 17.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Milica
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

17. augusta 2025

Melania Trumpová poslala Putinovi osobný list, vyzvala ho na mier v mene detí


Tagy: Americký prezident Ruský prezident vojna na Ukrajine Zahraničie

Americký prezident Donald Trump počas piatkového samitu na Aljaške odovzdal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi osobný list napísaný ...



Zdieľať
election_2020_melania_trump_96915 8a766e633b7242aa988753242acd8b73 676x452 17.8.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump počas piatkového samitu na Aljaške odovzdal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi osobný list napísaný jeho manželkou, prvou dámou Melaniou Trumpovou, v ktorom vyzýva Putina, aby v mene detí priniesol mier.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




Kancelária prvej dámy v sobotu zdieľala na sociálnej sieti X článok Fox News obsahujúci tento krátky list. Putin si list prečítal okamžite po jeho prevzatí za prítomnosti delegácií oboch strán.

Výzva na ochranu detí


Trumpová priamo nespomenula Ukrajinu, ale listom chcela zdôrazniť, ako deti trpia v čase vojny. „Pán Putin, vy môžete jediný obnoviť ich melodický smiech,“ uviedla v liste a dodala: „Chrániac nevinnosť týchto detí, urobíte viac než len službu Rusku. Budete slúžiť samotnej ľudskosti.“

„Takáto odvážna myšlienka presahuje všetky ľudské rozdiely a vy, pán Putin, ste ten, kto môže túto víziu uskutočniť jedným podpisom dnes. Je čas,“ uzatvára Trumpová vo svojom liste.

Melania ovplyvnila prezidenta


Trump v júli uviedol, že jeho manželka, ktorá sa narodila v Slovinsku, mu pomohla zmeniť názor na Putina. Šéf Bieleho domu sa po nástupe na druhé funkčné obdobie snažil o zmierenie s Putinom a počas kampane sľuboval ukončenie vojny na Ukrajine do 24 hodín.

Počas prvých mesiacov svojho funkčného obdobia kritizoval Ukrajinu za nedostatok úsilia smerom k dohode, no postupne vyjadroval frustráciu z pokračujúcich útokov Ruska.

Pred samitom na Aljaške Trump varoval pred „vážnymi dôsledkami“, ak Rusko neprijme prímerie, no po stretnutí s Putinom zrušil požiadavku na prímerie a vyhlásil, že najlepším spôsobom ukončenia vojny je priamy mierový dohovor.

Putin dlhodobo presadzuje rokovania o konečnej mierovej dohode, čo Ukrajina a jej európski spojenci kritizujú ako taktiku na získanie času a podporu ruských vojenských postupov.


Zdroj: SITA.sk - Melania Trumpová poslala Putinovi osobný list, vyzvala ho na mier v mene detí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Ruský prezident vojna na Ukrajine Zahraničie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Zala: Dnes sa to môže zdať parodické, ale Smer vznikol ako protikorupčná strana
<< predchádzajúci článok
Fígeľ: Samit na Aljaške by mal presiahnuť mier na Ukrajine a viesť k novej európskej jednote

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 