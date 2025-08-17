|
Nedeľa 17.8.2025
Meniny má Milica
|Denník - Správy
17. augusta 2025
Fígeľ: Samit na Aljaške by mal presiahnuť mier na Ukrajine a viesť k novej európskej jednote
Samit medzi prezidentmi USA a Ruska na Aljaške predstavuje jedinečnú príležitosť na obnovenie dialógu medzi hlavnými mocnosťami euroatlantickej oblasti, tiež ukončenie dlhodobého
17.8.2025 (SITA.sk) - Samit medzi prezidentmi USA a Ruska na Aljaške predstavuje jedinečnú príležitosť na obnovenie dialógu medzi hlavnými mocnosťami euroatlantickej oblasti, tiež ukončenie dlhodobého konfliktu na Ukrajine a studenej vojny, ktorá trvá od roku 2014. Na webe diplomatmagazine.eu to uviedol bývalý eurokomisár pre podnikanie a informačnú spoločnosť Ján Fígeľ.
Pripomenul, že zakladatelia zjednotenej Európy po druhej svetovej vojne stavali mier na dôkladnej analýze reality, uvedomení si povinností a hľadaní možností, pričom mali odvahu a vytrvalosť realizovať potrebné kroky na základe osvedčených princípov a hodnôt.
„Proces európskej integrácie v poslednom desaťročí stagnoval, alebo sa dokonca obrátil, ako pri brexite. Ak chceme uspieť s mierovým plánom pre celú Európu, musíme si uvedomiť celistvú a komplexnú realitu Európy a jej okolia. Teraz je ten správny čas,“ vyhlásil Fígeľ.
Vyzdvihol zároveň slová významných európskych lídrov, ako Robert Schuman, Konrad Adenauer a Charles de Gaulle, ktorí zdôrazňovali potrebu jednotnej Európy od Atlantiku po Ural a spoluprácu medzi Východom a Západom.
„Mýlili sa všetky tieto osobnosti? Tieto vízie boli otvorene komunikované počas ťažkých rokov konfrontácie studenej vojny. Po páde komunistických režimov v Európe musí byť oveľa jednoduchšie sformulovať skutočnú cestu k mieru, stabilite a bezpečnosti pre všetky národy,“ poznamenal Fígeľ.
Podľa neho je potrebné prekonať súčasné výzvy prostredníctvom spravodlivých rokovaní, ktoré zahŕňajú postupné kroky - prímerie, mierová dohoda, stabilita, bezpečnosť, rekonštrukcia a prosperita.
Fígeľ navrhuje vytvoriť „Schumanov plán 2.0“, ktorý by spojil USA, Rusko, Ukrajinu a EÚ do novej komunity od Aljašky po Kamčatku cez Európu a Strednú Áziu Úspech tohto plánu si podľa neho vyžaduje odvahu, tvorivosť a vytrvalosť, ktoré boli charakteristické pre „Otcov Európy“ po druhej svetovej vojne.
Zdroj: SITA.sk
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Kroky k mieru a stabilite
Zdroj: SITA.sk - Fígeľ: Samit na Aljaške by mal presiahnuť mier na Ukrajine a viesť k novej európskej jednote © SITA Všetky práva vyhradené.
