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23. októbra 2026

Melania Trumpová tvrdí, že sprostredkovala prímerie v ukrajinskom meste Olešky


Tagy: Humanitárna pomoc Prímerie Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Dohoda má od 29. októbra umožniť dovoz humanitárnej pomoci a evakuáciu civilistov z Ruskom okupovaného mesta, Moskva ani Kyjev ju zatiaľ nepotvrdili. Americká prvá dáma



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trump_35378 676x451 23.10.2026 (SITA.sk) - Dohoda má od 29. októbra umožniť dovoz humanitárnej pomoci a evakuáciu civilistov z Ruskom okupovaného mesta, Moskva ani Kyjev ju zatiaľ nepotvrdili.


Americká prvá dáma Melania Trumpová v piatok prekvapivo oznámila, že sprostredkovala miestne prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou v okupovanom meste Olešky v Chersonskej oblasti, kde zostávajú civilisti odrezaní od potravín a liekov.


„Situácia v Oleškách je zúfalá. Je to frontové mesto na pokraji katastrofy,“ uviedla Trumpová vo vyhlásení. Prímerie sa má začať 29. októbra. Moskva ani Kyjev ho bezprostredne nepotvrdili.

Trumpovej plán


Trumpová tvrdí, že plán pripravovala s ruským aj ukrajinským vedením. Civilní predstavitelia oboch strán majú spoločne navštíviť mesto, posúdiť potreby obyvateľov a koordinovať humanitárnu pomoc.

„Obyvatelia, ktorí sa budú chcieť evakuovať, dostanú koordinovanú pomoc a dopravu do nimi zvoleného cieľa. Očakávam, že niektorí budú chcieť ísť do Ruska a iní na Ukrajinu,“ uviedla. Proces má podľa nej dokumentovať nezávislá americká mediálna organizácia, ktorej názov nezverejnila.

Kanál Trumpová-Putin


Olešky obsadili ruské jednotky v roku 2022. Pred vojnou tam žilo približne 24-tisíc ľudí, dnes ich zostáva okolo dvetisíc. Bývalí obyvatelia hovoria o vážnom nedostatku potravín, liekov a základných služieb.

Trumpová už skôr udržiavala osobitný komunikačný kanál s Vladimirom Putinom a podľa svojho úradu pomohla pri návrate 34 detí odlúčených od rodín počas vojny.

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Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Melania Trumpová tvrdí, že sprostredkovala prímerie v ukrajinskom meste Olešky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Humanitárna pomoc Prímerie Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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