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23. októbra 2026

Zamestnanci ČT a ČRo vyhlásili celodenný štrajk. Hrozí zrušenie koncesionárskych poplatkov


Tagy: Koncesionárske poplatky Ostrý štrajk Protivládny protest Verejnoprávne médiá

Štrajk 3. novembra zasiahne aj hlavné spravodajské relácie, iniciatíva Verejnoprávne varuje pred oslabením nezávislosti oboch médií. Zamestnanci



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gettyimages 930239388 676x451 23.10.2026 (SITA.sk) - Štrajk 3. novembra zasiahne aj hlavné spravodajské relácie, iniciatíva Verejnoprávne varuje pred oslabením nezávislosti oboch médií.


Zamestnanci Českej televízie (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) vyhlásili na utorok 3. novembra celodenný štrajk na protest proti vládnemu plánu zrušiť televízne a rozhlasové poplatky a financovať obe médiá zo štátneho rozpočtu, informoval portál iDNES.cz.


„Vo vysielaní bude jasne poznať, že prebieha štrajk, a zmena sa bude týkať aj najsledovanejších spravodajských relácií,“ oznámil hovorca iniciatívy Verejnoprávne Daniel Stach. Podrobnosti o podobe štrajkového dňa má iniciatíva zverejniť neskôr.

Koalícia tlačí na zmeny


Koalícia ANO, SPD a Motoristov presadila v Poslaneckej snemovni prednostné prerokovanie vládneho návrhu. Opozícia ho označuje za krok smerujúci k zoštátneniu ČT a ČRo a varuje pred ohrozením ich nezávislosti.

Podľa návrhu by obe médiá dostávali zo štátneho rozpočtu približne o 15 percent menej peňazí, než s akými hospodária po minuloročnom zvýšení poplatkov. Ich rozpočty by sa mali oproti tomuto roku znížiť spolu o 1,4 miliardy českých korún na 7,8 miliardy korún.

Strážia verejnoprávnosť


Iniciatíva Verejnoprávne už vo februári zverejnila vyhlásenie s obavami z politického ovládnutia médií, ktoré podpísalo viac ako 1 850 zamestnancov. V júni nasledoval protest v čiernom a jednodenný výstražný štrajk.

Pred budovou rozhlasu aj parlamentu sa vo štvrtok zišli podporovatelia verejnoprávnych médií. „Česká televízia aj Český rozhlas sú stále najdôveryhodnejšími médiami v Česku,“ uviedol Stach.


Zdroj: SITA.sk - Zamestnanci ČT a ČRo vyhlásili celodenný štrajk. Hrozí zrušenie koncesionárskych poplatkov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Koncesionárske poplatky Ostrý štrajk Protivládny protest Verejnoprávne médiá
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