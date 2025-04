Melicher: Povinná základná vojenská služba by prispela k väčšej miere disciplíny, bola by však veľmi drahá – VIDEO

Jej zavedenie by bolo drahé

Nový zákon o obranných silách

8.4.2025 (SITA.sk) - Povinná základná vojenská služba by prispela k väčšej miere disciplíny v rámci spoločnosti a možno aj k zníženiu kriminality a rôznych patologických javov, ako je závislosť na drogách. Povedal to v rozhovore pre agentúru SITA štátny tajomník ministerstva obrany Igor Melicher Podľa svojich slov nie je odporcom základnej vojenskej služby, no na druhej strane priznáva, že jej zavedenie by bolo veľmi drahé.„Máme spravené výpočty a zavedenie povinnej vojenskej služby by skutočne stálo veľa peňazí. Infraštruktúra, ktorú máme v ozbrojených silách, by pravdepodobne nebola na to dostačujúca," poukázal Melicher s tým, že by bola nutná rozsiahla modernizácia.Riešenie podľa neho ponúka nový zákon o obranných silách, ktorý v podstate zavádza niečo podobné, ako je táto služba, len na dobrovoľnej báze. Inšpiráciu preň si zobral rezort obrany aj z Národnej gardy, ktorá je v Spojených štátoch v štáte Indiana.„Bol som tam niekoľkokrát za posledné dva roky, aby som navnímal ten spôsob, akým fungujú oni," podotkol Melicher. Podľa nového zákona sa môže bežný človek, ktorý má svoje civilné zamestnanie, prihlásiť do Národných obranných síl, najlepšie v mieste svojho bydliska, a absolvovať 30-dňový výcvik, pričom 20 dní trvá samotný výcvik a 10 dní pohotovosť. Absolvent dostane 3 000 eur a ak by došlo ku krízovej situácii, je buď do troch alebo do piatich rokov povolateľný.„Na takýto výcvik môže ísť jeden rok, druhý rok, tretí, štvrtý, piaty," hovorí Melicher, ktorý sa osobne plánuje zúčastniť prvého roka výcviku. Hlavným cieľom nového zákona je navýšenie počtu vojakov v zálohe, a to nielen o mladých ľudí, ale aj o špecialistov a odborníkov z civilného prostredia.