Meloniová a Mattarella sa stretli s prezidentom Zelenským, rokovali o možnostiach vojenskej a finančnej podpory

13.5.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj , ktorý v sobotu pricestoval na návštevu Talianska, dostal od lídrov krajiny ubezpečenia o pokračovaní vojenskej a ďalšej pomoci jeho krajine, ktorá bojuje za oslobodenie svojich území okupovaných Ruskom.„Sme úplne na vašej strane," povedal taliansky prezident Sergio Mattarella Zelenskému na úvod ich stretnutia.Po schôdzke s prezidentom Mattarellom sa Zelenskyj stretol s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou na rokovaní za zatvorenými dverami. Premiérka po rokovaniach vyjadrila presvedčenie, že Ukrajina vo vojne s Ruskom zvíťazí.„Som presvedčená, že Ukrajina zvíťazí, zotaví sa ešte silnejšia, prosperujúcejšia. Budúcnosť Ukrajiny je budúcnosťou mieru a slobody a je to európska budúcnosť. Iné riešenia neexistujú," povedala Meloniová. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.Predsedníčka talianskej vlády potvrdila, že Rím bude naďalej spolupracovať s partnermi pri poskytovaní vojenskej pomoci Ukrajine. „Mier sa nemôže dosiahnuť porážkou, odovzdaním ukrajinských území, bolo by to veľmi nebezpečné pre mier v Európe," konštatovala premiérka.Meloniová zároveň ubezpečila, že Taliansko je pripravené poskytnúť všetku možnú pomoc, keď Kyjev bude považovať za potrebné začať mierové rokovania s Ruskou federáciou. „Podporujeme desaťbodový mierový plán prezidenta Zelenského," dodala predsedníčka talianskej vlády.Po rokovaní oboch hláv štátov zdroje z talianskeho prezidentského paláca uviedli, že Mattarella ubezpečil svojho hosťa, že Rím bude z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska pokračovať vo vojenskej a finančnej podpore Ukrajiny a naďalej jej bude poskytovať humanitárnu pomoc a pomoc pri rekonštrukcii krajiny. Od začiatku vojny Taliansko Ukrajine poskytlo pomoc v sume zhruba jednej miliardy eur.