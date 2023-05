Hnutie Sme rodina chce pre slovenské rodiny štyri istoty, najdôležitejšou sú domáce potraviny za férove ceny (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

13.5.2023 (SITA.sk) - Líder Sme rodina Boris Kollár na tlačovej konferencii po programovom sneme hnutia informoval o štyroch prioritách zameraných najmä na rodiny. Hnutie považuje za najdôležitejšiu prioritu zaistiť domáce potraviny za férové ceny. Zabezpečiť raňajky, obedy a večere za ceny, ktoré si budú môcť rodiny dovoliť.Druhou prioritou je istota strechy nad hlavou. Respektíve zaručené bývanie pre rodiny v prípade, ak sa dostane do problémov. V takom prípade im bude vedieť štát pomôcť napríklad so splácaním hypotéky na určitý čas. „Ide o garanciu, že banka rodine nezobere strechu nad hlavou," uviedol Kollár. Ďalej sú to bezúročne mikropôžičky do 1 000 eur. Ako Kollár priblížil, veľmi veľa ľudí upadlo do exekučných problémov, z ktorých sa nevedia dostať.Hnutie chce, aby si občania mohli zobrať tisíc eur bezúročne. Štvrtou, poslednou prioritou, je dátová ekonomika, ktorá je budúcnosťou pre deti. Líder stany na záver dodal, že najdôležitejšie je skončiť s kleptokraciou a „psychiatriou“. Je podľa neho načase, aby v politike nastala normálnosť, je potrebné zaviesť normálny systém do politiky, bez hašterenia ale so spájaním sa.