Meloniovej vláda sa vrátila k Salviniho spôsobom, humanitárnym lodiam s migrantmi znemožní vstup do talianskych prístavov

5.11.2022 (Webnoviny.sk) - Nová talianska vláda prijala v piatok opatrenie, ktoré zabráni humanitárnym záchranným skupinám v prístupe do talianskych prístavov. Učinila tak v čase, keď sa do Talianska snažia dostať štyri plavidlá s viac ako tisíckou migrantov.Minister vnútra Matteo Piantedosi novinárom povedal, že Taliansko povolí nemeckej záchrannej lodi Humanity 1 so 179 ľuďmi priplávať na Sicíliu, aby sa tam mohli vylodiť maloletí a tí, ktorí sú v núdzovej situácii, ale povedal, že loď sa potom musí vrátiť do medzinárodných vôd so zvyšnými migrantmi.Osud ostatných lodí zatiaľ zostáva nevyriešený, ale Piantedosi povedal, že nórsku loď Ocean Viking s 234 ľuďmi by si mohlo vziať pod patronát Francúzsko.Pozícia, ktorú zaujala nová vláda premiérky Giorgie Meloniovej , znamená návrat k postoju proti mimovládnym organizáciám z čias, keď bol súčasný podpredseda vlády Matteo Salvini v rokoch 2018 - 2019 ministrom vnútra. Salvini je momentálne ministrom infraštruktúry zodpovedným za prístavy.