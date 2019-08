Memoriál J. Gašperana opäť vyhral domáci DHZ Braväcovo

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Braväcovo 18. augusta (TASR) – Organizované hasičstvo v horehronskej obci Braväcovo má dlhú a úspešnú históriu, ktorá sa datuje do roku 1923, a pomaly už oslávi storočnicu. Miestni hasiči svoje skúsenosti dokázali aj v sobotu (17. 8.), keď na 12. ročníku súťaže Memoriál Jána Gašperana po roku obhájili víťazstvo a takto si opäť uctili významnú osobnosť ich dediny. Víťazný putovný pohár zostal doma.Ako pre TASR povedal predseda Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) Braväcovo Marek Šmigura, na Jána Gašperana sú miestni hrdí, vážia si ho, bol to. Patrí k jednej z výrazných osobností Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a v 80. a 90. rokoch minulého storočia pôsobil v jej vrcholných orgánoch.Ján Gašperan sa spomína v miestnej kronike ako veliteľ hasičov už v roku 1971. Dobrovoľní hasiči v Braväcove, kedysi aj pod jeho vedením, môžu hovoriť o bohatej histórii plnej úspešných zásahov. Majú za sebou športové úspechy, kultúrno-spoločenské podujatia, brigády a za 96 rokov fungovania zboru spoločné radosti i starosti.Na rozdiel od iných obcí, kde DHZ pre nezáujem miestnych ľudí zanikol, sa podľa Šmiguru ten ich môže pochváliť stále vysokým počtom členov. V súčasnosti majú okolo 50 členov, z toho 15 žien.poznamenáva s úsmevom Šmigura. Aj v jeho rodine je členstvo v DHZ tradícia, ktorú udržiavajú aj iné rodiny.Mrzí ho, že ešte zhruba pred desiatimi rokmi chodilo na Memoriál Jána Gašperana okolo 20 družstiev, a nielen z Breznianskeho okresu, ale tiež od Revúcej či Levíc, no dnes je to menej ako polovica z tohto počtu. Šmigura si to vysvetľuje tým, že ich súťaž beží podľa starého súťažného poriadku, je zameraná viac na zručnosť, a takých už nie je veľa. Súčasné hasičské súťaže majú skôr športový charakter, vzdialený od hasičskej "klasiky".