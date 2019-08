Seehofer chce deportovať azylantov zo Sýrie, ktorí navštevujú vlasť

Horst Seehofer, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 18. augusta (TASR) - Nemecký minister vnútra Horst Seehofer navrhuje vyhostiť tých žiadateľov o azyl zo Sýrie, o ktorých vyjde najavo, že sa aj po úteku z vlasti vracajú do tejto krajiny na súkromné návštevy. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA.povedal Seehofer pre nedeľňajšie noviny Bild am Sonntag.Ak Spolkový úrad pre migráciu a utečencov (BAMF) zistí cesty takýchto osôb do ich krajín pôvodu, bezodkladne v ich prípade preskúma odobratie štatútu utečenca, uviedol konzervatívny politik. Nemecké úrady podľa neho aktívne monitorujú situáciu v Sýrii aDo Nemecka v uplynulých rokoch utieklo približne 780 000 Sýrčanov. V ich krajine zúri viac než osem rokov ničivá vojna, v ktorej medzičasom vojenské jednotky prezidenta Bašára Asada dostali mnohé oblasti späť pod svoju kontrolu.