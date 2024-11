Mendharská brána v Levoči je pre havarijný stav zatvorená, mesto začalo s jej rekonštrukciou

Financovaná je z ministerstva

Opravia aj ďalšie úseky

Zachovali sa len dve brány

5.11.2024 (SITA.sk) - Prechod cez Mendharskú bránu v Levoči je až do odvolania uzatvorený. Dôvodom je rekonštrukcia brány, ktorá je v havarijnom stave. Upozornilo na to mesto na svojej internetovej stránke.Mendharská brána predstavuje jeden zo zachovalých vstupov do mesta na východnej strane mestského opevnenia . O jej zlom stave sa hovorilo už dlhšie, hrozil jej zánik a ohrozovala aj okoloidúcich chodcov.Mesto realizuje rekonštrukciu v rámci projektu „Levoča, odstránenie havarijného stavu na Mendharskej bráne – východná strana mestského opevnenia“.Je financovaná z dotácie štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2024 z programu Obnovme si svoj dom vo výške takmer 51-tisíc eur, ako vyplýva aj zo zverejnenej zmluvy v Centrálnom registri zmluv. Samospráva sa podieľa na spolufinancovaní projektu.Mendharská brána vykazuje viaceré poškodenia, od vypadnutného a uvoľneného muriva a kameňov, cez opadanú omietku, až po nalomenú či vypadnutú a chýbajúcu škridlu vplyvom veku i poveternostných podmienok.O jej stave hovorili mestskí poslanci aj počas februárového zasadnutia mestského zastupiteľstva. Realizované práce tak majú zároveň eliminovať ďalšie poškodenia stavebných konštrukcií v prostredí Pamiatkovej rezervácie Levoča.V podobnom stave je hradbový múr na východnej i juhovýchodnej strane opevnenia i parkánový múr na juhovýchodnej strane. Mesto nechá vďaka ďalšej dotácii z ministerstva kultúry opraviť aj úseky na východnej strane od Klasicistického pavilónika po Mendharskú bránu a na juhovýchodnej strane od bašty po dom číslo 649/11.Za zhoršovaním stavu fortifikačného systému je podľa materiálov predložených vo februári prvotný stavebný postup, a teda plytké osadenie múrov, bez riešenia odvodnenia hradieb. Degradáciu múru podporujú aj poveternostné podmienky. Mesto chce na elimináciu spomínaných príčin využiť modernejšie technológie a postupy.Opevnenie, ktoré obopínalo mesto, pochádza z prelomu 13. až 14. storočia. Ako informuje mesto na svojej internetovej stránke, vyznačuje sa zložitou sústavou troch opevňovacích múrov a hradobnou priekopou. Múry sú spevnené baštami.Do mesta sa pôvodne vchádzalo troma bránami, z nich sa zachovala len Košická a Mendharská brána. Hradby však dopĺňali a obnovovali aj v priebehu 16. a 17. storočia. Hradobný systém v Levoči je dlhý 2,5 km a je najzachovanejší na Slovensku.