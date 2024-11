V Kurskej oblasti je podľa Zelenského už 11-tisíc severokórejských vojakov

5.11.2024 (SITA.sk) - V ruskej Kurskej oblasti sa už nachádza 11-tisíc severokórejských vojakov . Uviedol to vo svojom videopríhovore v pondelok večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodal však, že Západ na túto správu zatiaľ nereagoval. Informuje spravodajský web Ukrajinská pravda.„Dnes prišla aj samostatná správa obrannej rozviedky Ukrajiny a zahraničnej spravodajskej služby o severokórejských jednotkách na území Ruska. V Kurskej oblasti ich je už 11- tisíc. Vidíme nárast počtu Severokórejčanov, ale, žiaľ, nie nárast reakcie našich partnerov,“ povedal Zelenskyj.Pentagon predtým informoval, že severokórejskí vojaci, ktorí prišli do Ruska na výcvik, sa začali presúvať smerom ku Kurskej oblasti a niektorí z nich sa tam už nachádzajú. Podľa najnovších odhadov USA vyslala Severná Kórea do Ruska približne desaťtisíc vojakov na výcvik a na účasť v boji proti Ukrajine.