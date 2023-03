Menej ako bod na zápas je trochu sklamaním, hovorí expert o Mešárovi

V rebríčku na ôsmej priečke

Výzvy v prvej zámorskej sezóne

10.3.2023 (SITA.sk) - Slovenský hokejový útočník Filip Mešár z tímu kanadskej juniorskej OHL Kitchener Rangers ani v uplynulom týždni neskóroval a predĺžil si gólové "suchoty" už na deväť zápasov od 14. februára.Aj keď bodoval v troch z ostatných štyroch duelov, podľa zámorského experta Marca Dumonta z portálu Montreal Hockey Now 19-ročný krídelník si zjavne stále nezvykol na život a hokej v zámorí.Dumont zaradil Mešára na 8. miesto v najnovšom výkonnostnom rebríčku talentovaných mladíkov v systéme klubu zámorskej NHL Montreal Canadiens na základe výsledkov z uplynulého týždňa.Zostal v ňom na rovnakej pozícii ako v predošlých dvoch vydaniach.V štyroch stretnutiach počas sledovaného obdobia zaznamenal štyri asistencie, celkovo má na konte 42 bodov (16+26) v 44 dueloch tejto sezóny."Mešár opäť neskóroval, ale mal jeden z najlepších týždňov v tomto roku. Vzhľadom na jeho pozíciu na drafte je priemer nižší ako bod na zápas trochu sklamaním, no musíme brať do úvahy, akým výzvam čelí v prvej sezóne v novej krajine. Nezískal len nových spoluhráčov, trénerov, súperov a stratégie, ale prišiel tiež o veľa výhod, ktoré si užíval počas hrania vo vlasti - rodinu, priateľov a domáce varené jedlo," napísal expert.Mladého Slováka si Canadiens vybrali na vlaňajšom drafte nováčikov do NHL z 26. miesta.