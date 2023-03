Slovan Bratislava remizoval v Bazileji a je v hre o postup do štvrťfinále Európskej konferenčnej ligy

Európska konferenčná liga 2022/2023 - osemfinále play-off

prvý zápas:



FC Bazilej (Švaj.) - ŠK Slovan Bratislava (SR) 2:2 (2:1)

Góly: 6. Amdouni, 40. Zeqiri - 17. Medveděv, 70. Abubakari, ŽK: 65. Vogel, 90.+ Hitz, 90.+ López - 45.+ Weiss, 63. Lichý, 76. Kashia, rozhodoval: Obrenovič (Slovin.)



Zostavy:

Bazilej: Hitz - Lang, Pelmard, Calafiori - Novoa, T. Xhaka (63. A. Diouf), Burger, Kade (63. López) - Ndoye (87. Millar), Amdouni - Zeqiri (78. Augustin)

Slovan: Chovan - Medveděv, Kašia, De Marco, Lovat - Kucka (90.+ Maudo), Lichý - Čavrič (77. Agbo), Weiss (77. Green), Čakvetadze (77. Barseghjan) - Abubakari (87. Zmrhal) I. polčas

Vstup do duelu mali lepší domáci futbalisti, ktorí sa už v 6. minúte ujali vedenia zásluhou Zekiho Amdouniho - 1:0. O desať minút neskôr však 1:1.



Presný zásah českého krajného obrancu mimoriadne dlho posudzoval systém videoasistenta rozhodcu (VAR), po piatich minútach slovinský hlavný arbiter Rade Obrenovič ukázal na stredový kruh. Ešte pred prestávkou prišiel aj druhý zápas švajčiarskeho kolektívu, po pase od Antona Kadeho skóroval Andi Zeqiri - 2:1. II. polčas

Kým v prvom polčase boli aktívnejší domáci futbalisti, po zmene strán prevzali iniciatívu hostia z Bratislavy. Druhého vyrovnania sa Slovan dočkal v 70. minúte, keď center Weissa ml. našiel hlavu úplne voľného Ghančana Malika Abubakariho - 2:2.



V ďalšom priebehu mal na kopačke tretí gól Slovana striedajúci

6. Amdouni, 40. Zeqiri - 17. Medveděv, 70. Abubakari,65. Vogel, 90.+ Hitz, 90.+ López - 45.+ Weiss, 63. Lichý, 76. Kashia,Obrenovič (Slovin.)Hitz - Lang, Pelmard, Calafiori - Novoa, T. Xhaka (63. A. Diouf), Burger, Kade (63. López) - Ndoye (87. Millar), Amdouni - Zeqiri (78. Augustin)Chovan - Medveděv, Kašia, De Marco, Lovat - Kucka (90.+ Maudo), Lichý - Čavrič (77. Agbo), Weiss (77. Green), Čakvetadze (77. Barseghjan) - Abubakari (87. Zmrhal)Vstup do duelu mali lepší domáci futbalisti, ktorí sa už v 6. minúte ujali vedenia zásluhou Zekiho Amdouniho -. O desať minút neskôr však Jurij Medveděv vyrovnal po peknej prihrávke od Vladimíra Weissa ml. Presný zásah českého krajného obrancu mimoriadne dlho posudzoval systém videoasistenta rozhodcu (VAR), po piatich minútach slovinský hlavný arbiter Rade Obrenovič ukázal na stredový kruh. Ešte pred prestávkou prišiel aj druhý zápas švajčiarskeho kolektívu, po pase od Antona Kadeho skóroval Andi Zeqiri -Kým v prvom polčase boli aktívnejší domáci futbalisti, po zmene strán prevzali iniciatívu hostia z Bratislavy. Druhého vyrovnania sa Slovan dočkal v 70. minúte, keď center Weissa ml. našiel hlavu úplne voľného Ghančana Malika Abubakariho -V ďalšom priebehu mal na kopačke tretí gól Slovana striedajúci Tigran Barseghjan , na opačnej strane nepochodil Amdouni a v nadstavenom čase druhej časti poslal loptu iba do žrde.

9.3.2023 - Futbalisti Slovana Bratislava dosiahli v prvom zápase osemfinále Európskej konferenčnej ligy 2022/2023 cennú remízu 2:2 na pôde švajčiarskeho tímu FC Bazilej a pred budúcotýždňovou odvetou sú v hre o postup do štvrťfinále.Zverenci trénera Vladimíra Weissa st. v bazilejskom St. Jakob-Parku síce dvakrát prehrávali, no v oboch prípadoch dokázali skóre vyrovnať. Odvetný duel je na programe vo štvrtok 16. marca o 18.45 h v Bratislave. "Belasí" v aktuálnej sezóne odohrali už tretí súťažný duel proti Bazileju, rovnakého súpera v jeseni v skupinovej časti zdolali 2:0 vonku a remizovali s ním 3:3 doma."Bol to ťažký zápas. Inkasovali sme skoro gól, čo sme nechceli, ale som rád, že sme sa z toho oklepali. Pred prestávkou sme inkasovali nešťastný gól, ale v kabíne sme si povedali, že nemôžeme vešať hlavy a budeme sa snažiť vyrovnať. To sa nám aj podarilo a v závere to bolo najmä o defenzíve, aj keď sme tam mali aj veľkú šancu. Nedali sme, ale dosiahli sme pred odvetou dobrý výsledok," povedal v prenose RTVS Šport autor prvého gólu hostí Jurij Medveděv."Každý zápas na medzinárodnej úrovni je ťažký. O postup do štvrťfinále je to neľahké. Podali sme výborný výkon v kvalitnom stretnutí, začali sme chybami vzadu. V závere sme napokon mohli vyhrať aj prehrať. Najmä v druhom polčase sme boli aktívnejší a nebezpečnejší vpredu. Začíname od nuly a doma uvidíme, na čo máme," skonštatoval hlavná kouč Weiss st.