Sobota 13.9.2025
Denník - Správy
13. septembra 2025
Menej ako polovica Slovákov považuje britskú volebnú kampaň za zásah do vnútorných záležitostí štátu
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Predčasné voľby na Slovensku 2023 Premiér Slovenskej republiky Prieskum agentúry AKO
Financovanie kampane na zvýšenie účasti mladých vo voľbách Veľkou Britániou bolo podľa 40 percent Slovákov zásahom do vnútorných záležitostí Slovenska. Vyplýva to z prieskumu
13.9.2025 (SITA.sk) - Financovanie kampane na zvýšenie účasti mladých vo voľbách Veľkou Britániou bolo podľa 40 percent Slovákov zásahom do vnútorných záležitostí Slovenska. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ24. Prieskum bol realizovaný v dňoch 5. až 11. augusta na reprezentatívnej vzorke tisíc respondentov. Bola im položená otázka: „V súčasnosti sa hovorí o tom, že Veľká Británia financovala pred minulými parlamentnými voľbami kampaň na zvýšenie účasti mladých vo voľbách. Prečítam vám výroky a vy prosím označte ten, s ktorým súhlasíte.“
Odpoveď, že financovanie kampane bolo zásahom do vnútorných záležitostí Slovenska si vybralo 39,9 percenta respondentov. Ďalších 35,2 percenta opýtaných odpovedalo, že financovanie kampane bolo v poriadku/legitímne. So žiadnym z výrokov nesúhlasilo 3,3 percenta, ďalších 1,3 percenta sa vyjadrilo, že ich to nezaujíma. Na otázku nevedelo či nechcelo odpovedať 20,3 percenta opýtaných.
S tým, že išlo o zásah do vnútorných záležitostí Slovenska nadpriemerne často súhlasia muži, ide o 41 percent z nich. Rozdiel medzi postojom mužov a žien je ale minimálny, rovnakú odpoveď si vybralo 38 percent žien. Názor, že išlo o zasahovanie do vnútorných záležitostí mávajú najčastejšie ľudia vo veku 50 až 65 rokov, konkrétne 41 percent z nich. Myslí si to aj 40 percent ľudí vo vekovej kategórii 34 až 39 rokov, a tiež po 39 percent respondentov vo veku 18 až 33 rokov a opýtaných vo veku 66 rokov a starších.
Na druhej strane to, že financovanie kampane bolo v poriadku, najčastejšie uvádzala najmladšia veková kategória, teda 18 až 33 rokov, konkrétne túto odpoveď vybralo 39 percent z nich. Z hľadiska vzdelania si to, že kampaň bola zásahom do vnútorných záležitostí Slovenska najčastejšie myslia vysokoškolsky vzdelaní ľudia, ide o 42 percent z nich. Tento názor zdieľa aj 40 percent respondentov so základným vzdelaním, respektíve učňovským vzdelaním bez maturity, a tiež 39 percent ľudí s maturitou.
Nadpriemerne často súhlasia s výrokom, že išlo o zasahovanie do vnútorných záležitostí Slovenska obyvatelia Žilinského kraja (54 percent), Banskobystrického kraja (47 percent), Košického kraja (43 percent) a Trenčianskeho kraja (42 percent). Naopak to, že financovanie kampane bolo v poriadku, si najčastejšie myslia obyvatelia v Bratislavskom kraji (48 percent). Nadpriemerne často volili túto odpoveď aj obyvatelia Trnavského a Trenčianskeho kraja (po 37 percent).
Na otázku najčastejšie nevedeli odpovedať obyvatelia Nitrianskeho kraja, konkrétne išlo o 29 percent z nich. Názor, že išlo o zasahovanie do vnútorných záležitostí Slovenska, prevládal najmä medzi respondentmi slovenskej národnosti, danú odpoveď vybralo 41 percent z nich. Naproti tomu rovnaký názor malo 33 percent občanov maďarskej národnosti. To, že kampaň bola v poriadku, si najčastejšie mysleli občania inej než slovenskej či maďarskej národnosti, predmetnú odpoveď zvolilo 39 percent z nich.
Financovanie kampane bolo zásahom do vnútorných záležitostí Slovenska najmä podľa voličov Slovenskej národnej strany, túto odpoveď uvádzalo až 66 percent z nich. Rovnaký názor vyjadrilo aj 58 percent voličov mimoparlamentného hnutia Republika. Nadpriemerne často si túto odpoveď vyberali aj nevoliči, konkrétne 46 percent z nich, a taktiež po 45 percent voličov Smeru a hnutia Sme rodina.
S daným výrokom súhlasí aj 42 percent voličov Kresťanskodemokratického hnutia a 41 percent voličov Hlasu. Naopak, názor, že kampaň bola v poriadku, vyjadrovali najčastejšie voliči mimoparlamentnej strany Demokrati, išlo o 57 percent z nich. Nadpriemerne často ho vyjadrovali aj voliči hnutia Progresívne Slovensko (49 percent) a strany Sloboda a Solidarita (47 percent). Často tento postoj vyjadrovali aj voliči hnutí Slovensko (39 percent), Sme rodina (38 percent) a Maďarskej aliancie (37 percent).
Na tlačovej besede na sklonku júla predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) tvrdil, že ministerstvo zahraničných vecí Veľkej Británie ešte v roku 2020 podpísalo dohodu s agentúrou Zink za 10 miliónov libier, ktorá mala vyhľadávať influencerov a aktivistov s cieľom ovplyvňovať dianie v strednej a východnej Európe. Ovplyvňovanie sa podľa Fica malo týkať aj posledných parlamentných volieb na Slovensku v septembri 2023. Tie mali podľa slovenského premiéra byť ovplyvňované v prospech Progresívneho Slovenska, odvolal sa na informácie od investigatívnej skupiny Declassified.
Autor článku Martin Williams na stránke Declassified UK odmietol Ficove tvrdenia. Williamsovo vyšetrovanie ukázalo, že influenceri na sociálnych sieťach boli platení za zverejňovanie videí, ktoré mali za cieľ mobilizáciu mladých voličov pred voľbami v roku 2023. Kampaň ale nebola vyslovene stranícka, ani necielila na podporu konkrétneho politického subjektu.
Zdroj: SITA.sk - Menej ako polovica Slovákov považuje britskú volebnú kampaň za zásah do vnútorných záležitostí štátu © SITA Všetky práva vyhradené.
