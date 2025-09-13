Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

13. septembra 2025

EÚ posilňuje svoju obranyschopnosť, europoslankyňa Yar bude hlavnou vyjednávačkou európskej legislatívy


Slovenská europoslankyňa Lucia Yar (Progresívne Slovensko/Obnovme Európu) bude zastupovať



6666234adcbfe894109341 676x451 13.9.2025 (SITA.sk) - Slovenská europoslankyňa Lucia Yar (Progresívne Slovensko/Obnovme Európu) bude zastupovať Európsky parlament ako hlavná vyjednávačka takzvaného Obranného omnibusu. Ako informovalo hnutie Progresívne Slovensko, cieľom tejto legislatívy je zjednodušenie pravidiel pre firmy v obrannom priemysle, a tiež nastavenie jasných podmienok pre ich európske financovanie.

Príležitosť pre malé firmy


Nové európske pravidlá zrýchlia povoľovacie procesy a otvoria dvere obranného priemyslu aj menším firmám a inováciám, ktoré v súčasnosti prichádzajú kvôli byrokracii o reálne príležitosti,” vysvetľuje Yar. Doplnila, že na Slovensku je viacero takýchto menších firiem, tie podľa nej ale často nemajú rovnaké príležitosti ako veľké koncerny.

I to je dôvod, prečo sa na ne chce pri tvorbe legislatívy zamerať. Nové pravidlá by mali priniesť menej byrokracie, harmonizáciu pravidiel, a tiež zabrániť presunu investícií a kontraktov mimo Európskej únie (EÚ), kvôli komplikovaným povoleniam. Hnutie PS uviedlo, že pôjde o jeden z najdôležitejších eurozákonov v aktuálnom volebnom období.

Testovanie Európy


Devätnásť ruských dronov nad Poľskom je jasné testovanie obrany v Európe - aj preto potrebujeme silnejšiu a rýchlejšie reagujúcu európsku obranu. A budem trvať aj na tom, aby boli nastavené jasné kontrolné mechanizmy. Európa ide do vlastnej obrany investovať miliardy, a preto nesmieme dovoliť, aby boli obranné zákazky doménou schránkových firiem či kamarátskych vzťahov oligarchov s politikmi,” uviedla Yar.

Medzi hlavné body tejto legislatívy patrí zavedenie jednotného kontaktného miesta (tzv. single point of contact) v každom členskom štáte EÚ. Tieto kontaktné miesta budú zodpovedné za povoľovanie obranných projektov. Taktiež by sa mali skrátiť povoľovacie procesy, ak napríklad slovenský úrad nerozhodne v lehote 60 dní, povolenie by sa automaticky malo považovať za udelené.

Výhoda Slovenska


Yar pôsobí aj ako tieňová spravodajkyňa k revízii smernice o transferoch obranných výrobkov, ktorá tiež patrí k legislatívnemu balíku Omnibus. „Táto novela rozširuje výnimky z povinných povolení, napríklad pre priemyselné partnerstvá alebo v prípade urgentných krízových situácií,” priblížila.

Obracajú sa na nás slovenské firmy, ktoré kvôli byrokracii prichádzajú o príležitosti doma aj v zahraničí. S funkčným jednotným trhom a rastom priemyslu príde aj nárast počtu pracovných miest. Slovensko má v tejto oblasti nielen historickú výhodu, ale aj výhodu v infraštruktúre vybudovanej okolo automobilového priemyslu. Naša vláda však bude musieť konečne pristúpiť k otázkam bezpečnosti konštruktívne a s víziou,” dodala. Rokovania vo výbore SEDE by sa na technickej úrovni mali začať na jeseň, predpokladá sa, že legislatívu by mohol europarlament schváliť v pléne na sklonku tohto roka, prípadne na začiatku roka 2026.


Zdroj: SITA.sk - EÚ posilňuje svoju obranyschopnosť, europoslankyňa Yar bude hlavnou vyjednávačkou európskej legislatívy © SITA Všetky práva vyhradené.

