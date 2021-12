Meno trénera slovenských futbalistov bude známe neskôr, pokračovanie Tarkoviča nie je vylúčené

Tarkovič má zmluvu do konca roka

Pokračovanie Tarkoviča nie je vylúčené

30.12.2021 (Webnoviny.sk) - Prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik a viceprezident pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy Karol Belaník navrhnú výkonnému výboru SFZ meno nového trénera národného tímu SR až v január 2022. Informuje o tom oficiálny web SFZ.VV SFZ v úvode decembra poveril Kováčika s Belaníkom, aby tak spravili do konca decembra. Súčasný kormidelník reprezentácie SR Štefan Tarkovič mmá zmluvu do 31. decembra 2021."Podľa programu národné mužstvo odohrá najbližšie zápasy - prípravné - počas prvého asociačného termínu roku 2022. Dňa 25. marca nastúpi v Osle proti Nórsku a 29. marca v Murcii proti Fínsku. Vzhľadom na vývoj situácie pri obsadení postu trénera reprezentácie, prezident SFZ Ján Kováčik oznámi verejnosti meno trénera, ktorého schváli výkonný výbor, do 31. januára 2022. V júni a následne v septembri čaká reprezentáciu ďalšia edícia Ligy národov 2022/23," informoval SFZ na svojom webe vo štvrtok.Slováci v roku 2022 v kvalifikácii o postup na MS 2022 obsadili v H-skupine tretiu priečku za Chorvátmi a Rusmi, avšak pred Slovincami, Malťanmi a Cyperčanmi. V desiatich dueloch získali 14 bodov za tri víťazstvá, až päť remíz a dve prehry.Tarkovič vedie futbalovú reprezentáciu SR od októbra 2020. Podľa vyjadrenia šéfa SFZ nie je vylúčené, že bude pokračovať na lavičke národného tímu aj naďalej. V ostatných týždňoch sa hovorilo o možno návrate Vladimír Weissa staršieho na post kormidelníka reprezentácie SR, no jeho súčasný zamestnávateľ ŠK Slovan Bratislava v stredu informoval, že skúsený kouč zostáva v tíme z Tehelného poľa.