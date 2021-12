Všetko na jednom mieste. Rok 2021 bol pre slovenský šport úspešný

Rok 2021 v slovenskom športe patril zjazdárke Petre Vlhovej. Najúspešnejšia a podľa výročnej ankety Športovec roka aj najlepšia reprezentantka dominuje aj vo výberovej chronológii najvýznamnejších úspechov, ktorú pripravila ŠR TASR:



JANUÁR



3. Lyžiarka Petra Vlhová vyhrala slalom Svetového pohára v Záhrebe. S náskokom päť stotín odsunula na druhú priečku Rakúšanku Katharinu Liensbergerovú. Pripísala si na konto 18. triumf v SP, 11. v slalome.

Slovenský šprintér Ján Volko.

Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Šprintér Ján Volko zlepšil na medzinárodnom mítingu vo Viedni časom 21,04 sekundy vlastný slovenský halový rekord na 200 m. Bol to pre neho jubilejný 20. slovenský seniorský rekord v kariére.Petra Vlhová dosiahla premiérové pódiové umiestenie v kĺzavých disciplínach Svetového pohára. V super-G v nemeckom Garmisch-Partenkirchene obsadila druhé miesto, keď nestačila iba na favorizovanú Švajčiarku Laru Gutovú-Behramiovú. Vlhová si druhým miestom udržala vedúcu priečku v celkovom poradí SP, na druhú Gutovú-Behramiovú mala náskok 42 bodov.

Na snímke radosť tímu Slovenska po skončení kvalifikačného zápasu H- skupiny na majstrovstvá Európy 2021 v basketbale žien Slovensko - Holandsko v Piešťanoch v sobotu 6. februára 2021.

Foto: TASR/AP

Slovenské basketbalistky si vybojovali postup na majstrovstvá Európy 2021 v Španielsku a Francúzsku. Zverenky trénera Juraja Suju zvládli rozhodujúci duel kvalifikačnej H-skupiny, keď v piešťanskej "bubline" zvíťazili nad Holandskom 61:50 a v tabuľke sa umiestnili na prvej priečke.Hokejista Zdeno Chára nastúpil v drese Washingtonu Capitals proti Philadelphii na svoj 1565. zápas v NHL. Dostal sa tak na čelo rebríčka v tejto štatistike spomedzi európskych obrancov.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová pózuje na pódiu so striebornou medailou po pretekoch v alpskej kombinácii žien na majstrovstvách sveta v alpskom lyžovaní v talianskom stredisku Cortina d'Ampezzo 15. februára 2021.

Foto: TASR/AP

Lyžiarka Petra Vlhová získala svoju prvú medailu na majstrovstvách sveta, keď v alpskej kombinácii obsadila 2. miesto za Američankou Mikaelou Shiffrinovou.Lyžiar Adam Žampa dosiahol životný výsledok na majstrovstvách sveta, keď v Cortine d'Ampezzo obsadil v obrovskom slalome ôsme miesto. Za víťazným Francúzom Mathieum Faivrem zaostal o 2,48 sekundy.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová pózuje na pódiu so striebornou medailou v 2. kole slalomu žien na majstrovstvách sveta v alpskom lyžovaní v talianskom stredisku Cortina d'Ampezzo 20. februára 2021. Vlhová získala striebro v slalome na majstrovstvách sveta. V sobotnej súťaži v Cortine d'Ampezzo zaostala o sekundu za víťaznou Rakúšankou Katharinou Liensbergerovou.

Foto: TASR/AP

Petra Vlhová pridala do medailovej zbierky z MS aj striebro v slalome. Za víťaznou Rakúšankou Katharinou Liensbergerovou zaostala o sekundu.

Slovensko-chorvátska dvojica Filip Polášek (vľavo) a Ivan Dodig pózuje s trofejou po víťazstve vo finále mužskej štvorhry proti americko-britskému páru Rejeev Ram, Joe Salisbury na grandslamovom turnaji Australian Open 21. februára 2021 v Melbourne.

Foto: TASR/AP

Tenista Filip Polášek získal prvý grandslamový titul v kariére, keď po boku Chorváta Ivana Dodiga triumfoval na Australian Open. Vo finále štvorhry zdolali ako nasadené deviatky obhajcov trofeje Američana Rajeeva Rama s Britom Joeom Salisburym 6:3, 6:4. Polášek sa stal prvým slovenským mužským grandslamovým šampiónom v histórii.Strelkyňa Danka Barteková zvíťazila v disciplíne skeet na podujatí Svetového pohára v streľbe z brokových zbraní v Káhire.Šprintér Ján Volko získal bronzovú medailu v behu na 60 metrov na atletických halových majstrovstvách Európy. Vo finále zabehol čas 6,61 s.

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová pózuje na pódiu s trofejou po víťazstve v obrovskom slalome Svetového pohára alpských lyžiarok 7. marca 2021 v Jasnej.

Foto: TASR - Martin Baumann

Petra Vlhová vyhrala obrovský slalom Svetového pohára v Jasnej. Pripísala si na konto 19. triumf v SP, z toho piaty v "obráku".Tenistka Viktória Kužmová s Holanďankou Arantxou Rusovou zvíťazili vo štvorhre na turnaji WTA 250 v Lyone. Pre Kužmovú to bol tretí deblový titul na okruhu WTA Tour.

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová zvíťazila v slalome žien Svetového pohára v alpskom lyžovaní vo švédskom Are v piatok 12. marca 2021.

Foto: TASR/AP

Petra Vlhová dosiahla jubilejný 20. triumf na podujatiach Svetového pohára a vrátila sa na čelo celkového poradia. V slalome v Are zvíťazila o 20 stotín s pred Rakúšankou Katharinou Liensbergerovou.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová drží veľký kryštáľový glóbus za celkové prvenstvo Svetového pohára v alpskom lyžovaní vo švajčiarskom Lenzerheide 21. marca 2021.

Foto: TASR/AP

Petra Vlhová získala veľký glóbus celkovej víťazky Svetového pohára v alpskom lyžovaní. Dovtedy žiadny iný slovenský športovec nevyhral celosezónny seriál v zimnom olympijskom odvetví.Reprezentantka v športovej streľbe Zuzana Rehák Štefečeková zvíťazila v trape na podujatí Svetového pohára v indickom Naí Dillí.Cyklista Peter Sagan triumfoval v 6. etape pretekov Okolo Katalánska a dosiahol premiérové víťazstvo v sezóne.Hokejista Marek Hrivík sa stal najproduktívnejším hráčom najvyššej švédskej súťaže po základnej časti. Dvadsaťdeväťročný útočník Leksandu nazbieral v 44 zápasoch 51 bodov za 14 gólov a 37 asistencií.

Na snímke slovenská futsalová reprezentácia.

Foto: TASR - Milan Kapusta



13. Futsalová reprezentácia si prvýkrát v histórii vybojovala postup na ME. Priamy postup z druhého miesta 3. kvalifikačnej skupiny si zaistila víťazstvom 4:0 na palubovke Moldavska.



20. Slovenský reprezentant v zápasení voľným štýlom Achsarbek Gulajev získal na ME vo Varšave zlatú medailu v hmotnostnej kategórii do 79 kg.



21. Zlato na ME v zápasení získal aj ďalší slovenský voľnoštýliar Tajmuraz Salkazanov, ktorý triumfoval vo finále hmotnostnej kategórie do 74 kg.



28. Peter Sagan triumfoval v 1. etape pretekov Okolo Romandie a dosiahol druhé víťazstvo v sezóne.

MÁJ



2. Futbalisti Interu Miláno so slovenským obrancom Milanom Škriniarom sa stali majstrami Talianska.



7. Kanoistky získali na ME vo vodnom slalome zlaté medaily v 3xC1 žien. Hliadka v zložení Simona Glejteková, Zuzana Paňková a Monika Škáchová triumfovala vo finále tímovej súťaže pred Britkami a získala historicky prvú medailu pre Slovensko na európskom šampionáte v 3xC1 žien.

Na snímke slovenskí reprezentanti vo vodnom slalome.

Foto: TASR - Martin Baumann

Na úspech žien nadviazali aj kanoisti, ktorí tiež získali zlato v 3xC1. Hliadka v zložení Alexander Slafkovský, Michal Martikán a Matej Beňuš zvíťazila vo finále pred domácimi Talianmi.

Na snímke slovenský cyklista Peter Sagan v cyklámenovom drese vedúceho pretekára v bodovacej súťazi oslavuje na pódiu víťazstvo v 10. etape 104. ročníka pretekov Giro d'Italia v pondelok 17. mája 2021.

Foto: TASR/AP

Peter Sagan triumfoval v 10. etape 104. ročníka Giro d'Italia. V roku 2020 vyhral taktiež v desiatej etape.Slovenský reprezentant v strelectve Juraj Tužinský sa stal majstrom Európy v olympijskej disciplíne vzduchová pistoľ na 10 m. Vo finále v chorvátskom Osijeku dosiahol nástrel 241 bodov.Peter Sagan získal cyklámenový dres za víťazstvo v bodovacej súťaži na Giro d'Italia. V bodovacej súťaži nazbieral 136 bodov, o 18 viac ako druhý Davide Cimolai.Reprezentanti v športovej streľbe Erik Varga, Marián Kovačócy a Adrián Drobný získali na ME v chorvátskom Osijeku zlaté medaily v trape družstiev.. Mariana Petrušová získala na ME v rýchlostnej kanoistike v Poznani bronzovú medailu v K1 na 1000 m.Štvorkajak v zložení Samuel Baláž, Denis Myšák, Csaba Zalka, Adam Botek získal v Poznani striebornú medailu v K4 na olympijskej 500 m trati.Dvojkajak Samuel Baláž, Adam Botek vybojoval na ME striebornú medailu v K2 na olympijskej 1000 m trati.Lukostrelkyňa Denisa Baránková získala bronzovú medailu na majstrovstvách Európy v disciplíne olympijský luk. Pre Slovensko to bola historicky prvá medaila na kontinentálnom šampionáte.

Na snímke uprostred Peter Cehlárik (Slovensko) po štvrťfinálovom zápase USA - Slovensko na 84. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v lotyšskej Rige vo štvrtok 3. júna 2021.

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Slovenský hokejista Peter Cehlárik sa stal najlepším útočníkom MS v Rige podľa direktoriátu turnaja.

Na snímke vpravo Milan Škriniar (Slovensko) strieľa druhý gól v zápase E-skupiny na majstrovstvách Európy vo futbale Poľsko - Slovensko 14. júna 2021 v Petrohrade.

Foto: TASR - Martin Baumann

Slovenskí futbalisti zvíťazili v otváracom zápase E-skupiny majstrovstiev Európy v Petrohrade nad oslabeným Poľskom 2:1.Jakub Grigar sa stal víťazom K1 mužov v rámci 2. kola Svetového pohára vo vodnom slalome.Stolní tenisti Ľubomír Pištej s Barborou Balážovou získali na ME strieborné medaily v miešanej štvorhre.Hokejista Erik Černák obhájil s tímom Tampa Bay triumf v Stanleyho pohári po triumfe vo finálovej sérii NHL nad Montrealom 4:1 na zápasy.

Na snímke slovenská atlétka Ema Zapletalová.

Foto: TASR – Michal Svítok

Atlétka Emma Zapletalová sa stala majsterkou Európy do 23 rokov na 400 metrov prekážok. Vo finále v Tallinne zabehla časom 54,28 sekundy slovenský rekord aj rekord šampionátu.

Na snímke slovenská strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková sa teší na pódiu zo zisku zlatej medaily po triumfe vo finále trapu na XXXII. letných olympijských hrách v Tokiu vo štvrtok 29. júla 2021.

Foto: TASR - Martin Baumann

Slovenská strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková vyhrala kvalifikáciu trapu na olympijských hrách v Tokiu v novom svetovom rekorde 125 bodov. Krátko na to získala zlatú medailu, ktorá bola pre slovenskú výpravu prvý cenný kov z Tokia.

Na snímke slovenský reprezentant vo vodnom slalome Jakub Grigar získal striebornú medailu vo finálovej jazde kategórie K1 počas XXXII. letných olympijských hier v Tokiu, 30. júla 2021.

Foto: TASR - Michal Svítok

Druhú slovenskú medailu na OH v Tokiu získal vodný slalomár Jakub Grigar, ktorý obsadil striebornú priečku v K1, keď vo finále nestačil na Čecha Jiřího Prskavca.

Na snímke slovenskí reprezentanti v športovej streľbe Zuzana Rehák Štefečeková (vpravo) s Erikom Vargom obsadili v mix trape na XXXII. letných OH 2020 v Tokiu štvrté miesto.

Foto: TASR - Martin Baumann



31. Zuzana Rehák Štefečeková s Erikom Vargom obsadili v mix trape na OH 2020 v Tokiu štvrté miesto.

AUGUST



1. Slovenský golfista Rory Sabbatini získal v Tokiu striebornú medailu. Pre Slovensko vybojoval premiérový cenný kov v tomto športe.

Na snímke slovenská posádka rýchlostných kanoistov K4 v zložení zľava Adam Botek, Erik Vlček, Denis Myšák a Samuel Baláž sa teší zo zisku bronzovej medaily na 500 metrov počas XXXII. letných olympijských hier v Tokiu, 7. augusta 2021.

Foto: TASR - Michal Svítok

Štvorkajak v zložení Samuel Baláž, Denis Myšák, Erik Vlček, Adam Botek získal na OH 2020 bronzovú medailu v K4 na 500 m.Slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková sa stala juniorskou majsterkou Európy v K1. Na šampionáte v slovinskom Solkane triumfovala pred ďalšou Slovenkou Ivanou Chlebovou, ktorá získala striebro.Zuzana Paňková si víťazný pocit zopakovala aj v disciplíne C1 a zo slovinského mesta Solkan si priniesla dve zlaté medaily.

Jozef Metelka v akcii.

Foto: FB J. Metelku

O prvú medailu Slovenska na paralympijských hrách v Tokiu sa postaral paracyklista Jozef Metelka, ktorý získal bronz na pevnom kilometri.Metelka si všetko vynahradil na druhý deň, keď v stíhacích pretekoch na 4000 m obhájil zlato. Do finále postúpil po tom, čo v kvalifikácii vytvoril svetový aj paralympijský rekord.Parastolná tenistka Alena Kánová získala na PH 2020 v Tokiu striebornú medailu.

Slovenský hokejista Peter Cehlárik (vpravo) strieľa úvodný gól v poslednom zápase D-skupiny Slovensko - Bielorusko na kvalifikačnom turnaji o postup na ZOH2022 v Pekingu v Bratislave v nedeľu 29. augusta 2021.

Foto: TASR Martin Baumann

Slovenskí hokejoví reprezentanti postúpili na ZOH do Pekingu. V rozhodujúcom zápase na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave zdolali v D-skupine Bielorusko 2:1.Reprezentant v cestnej paracyklistike Patrik Kuril získal na PH 2020 v Tokiu zlato v časovke v kategórii C4-5. Striebro vybojoval jeho krajan Jozef Metelka.Slovenský reprezentant v boccii Samuel Andrejčík získal na paralympijských hrách v Tokiu zlatú medailu v kategórii BC4.Slovenskú medailovú zbierku na PH 2020 rozšírili stolní tenisti Boris Trávníček a Peter Mihálik, ktorí získali po semifinálovej prehre bronz.Marián Kuřeja získal na PH 2020 bronz v hode kuželkou.

Na snímke paralympionik Samuel Andrejčík počas prijatia v Prezidentskom paláci 10. septembra 2021 v Bratislave.

Foto: TASR - Jakub Kotian

Boccisti Samuel Andrejčík, Michaela Balcová a Martin Strehársky získali na PH 2020 v Tokiu zlaté medaily v súťaži párov, keď vyhrali vo finále kategórie BC4 nad Hongkongom.Parastrelkyňa Veronika Vadovičová získala zlatú medailu v zmiešanej streľbe na 50 m v novom paralympijskom rekorde 248,9 bodov na PH 2020 v Tokiu.Slovenský štvorkajak v zložení Samuel Baláž, Denis Myšák, Csaba Zalka, Adam Botek získal na MS v Kodani striebornú medailu v K4 na 500 m. Vo finále finišoval za loďou Ukrajiny a nadviazal na striebro z ME v Poznani.Dvojkajak Samuel Baláž, Denis Myšák získal na MS bronzovú medailu v K2 na 500 m. Vo finále finišoval na treťom mieste za loďami Španielska a Nemecka.

Na snímke slovenský cyklista Peter Sagan (Bora Hansgrohe) oslavuje na pódiu celkové víťazstvo po 4. etape 65. ročníka pretekov Okolo Slovenska v Trnave v nedeľu 19. septembra 2021.

Foto: TASR Lukáš Grinaj

Cyklista Peter Sagan sa stal celkovým víťazom 65. ročníka medzinárodných pretekov Okolo Slovenska. Žltý dres lídra celkového poradia si udržal v záverečnej 4. etape, v ktorej obsadil druhé miesto.Slovenské kajakárky Jana Dukátová, Soňa Stanovská a Eliška Mintálová získali bronzové medaily na MS vo vodnom slalome v súťaži hliadok.Kajakári Jakub Grigar, Martin Halčin a Adam Gonšenica získali strieborné medaily na MS vo vodnom slalome v súťaži hliadok K1.Slovenská hliadka 3xC1 získala bronzovú medailu na MS vo vodnom slalome. Trojica Alexander Slafkovský, Marko Mirgorodský a Matej Beňuš neobhájila najcennejší kov z 2020, pričom Slováci tejto disciplíne kraľovali roku 2009, odkedy získali deväť titulov po sebe.

Na snímke český vodný slalomár Václav Chaloupka (uprostred) sa teší na pódiu po zisku zlatej medaily vo finále C1 mužov na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Areáli vodných športov Divoká voda v bratislavskom Čunove v nedeľu 26. septembra 2021. Striebornú medailu získal Slovák Alexander Slafkovský (vľavo), bronz Franz Anton (vpravo) z Nemecka.

Foto: TASR - Jaroslav Novák



26. Vodný slalomár Alexander Slafkovský získal na MS v Čunove striebornú medailu v C1.

OKTÓBER



3. októbra Slovenský voľnoštýliar Tajmuraz Salkazanov získal na majstrovstvách sveta v zápasení v Osle striebornú medailu.



17. Tenista Filip Polášek s Austrálčanom Johnom Peersom triumfovali vo štvorhre na turnaji ATP Indian Wells Masters. Pre Poláška to bol 16. titul na hlavnom profesionálnom okruhu, prvý po boku Peersa.



23. Danka Barteková získala na finálových pretekoch Svetového pohára v športovej streľbe dve druhé miesta, keď skončila strieborná v skeete žien a rovnakú priečku si vystrieľala aj vo finále miešaných dvojíc s Dánom Jesperom Hansenom.



23. Lyžiarka Petra Vlhová vstúpila do novej sezóny Svetového pohára tretím miestom v obrovskom slalome.



NOVEMBER



6. Športový strelec Patrik Jány triumfoval vo vzduchovej puške na 10 m v rámci finále Svetového pohára v streľbe z guľových a vzduchových zbraní.



6. Cyklista Peter Sagan sa stal víťazom premiérového ročníka kritéria Giro d´Italia v Dubaji.

Slovenka Petra Vlhová (uprostred) sa teší na pódiu z víťazstva v úvodnom slalome sezóny Svetového pohára alpských lyžiarok vo fínskom Levi v sobotu 20. novembra 2021. Druhá skončila Američanka Mikaela Shiffrinová (vľavo), tretia bola Nemka Lena Dürrová. Vlhová obhájila v Levi svoje prvenstvo z vlaňajšej sezóny.

Foto: TASR/AP

Lyžiarka Petra Vlhová vyhrala úvodný slalom sezóny Svetového pohára. Vo fínskom Levi zdolala spolufavoritku Mikaelu Shiffrinovú z USA.

Slovenka Petra Vlhová kŕmi sobie mláďa po triumfe v slalome Svetového pohára alpských lyžiarok vo fínskom Levi v nedeľu 21. novembra 2021. Vlhová vyhrala v Levi oba víkendové slalomy rovnako ako vlani.

Foto: TASR/AP

Vlhová nadviazala na triumf hneď na druhý deň, keď zvíazila aj v druhom slalome sezóny 2021/2022. Vo fínskom Levi opäť triumfovala pred Američankou Shiffrinovou.Slovenskí parahokejisti premiérovo postúpili na zimné paralympijské hry. V priamom súboji o Peking 2022 zdolali v záverečnom zápase olympijskej kvalifikácie v Berlíne domácich Nemcov 4:2.

Na snímke reprezentácia SR v parahokeji pózuje po postupe na Zimné paralympijské hry 2022 v Pekingu 3. decembra 2021 v Bratislave.

Foto: TASR - Jakub Kotian