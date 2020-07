Menovanie členov Rady úradu pre verejné obstarávanie je potrebné zmeniť, myslí si analytik

Rada má byť nezávislejšia

Pripravili návrh novely zákona

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.7.2020 (Webnoviny.sk) - Spôsob menovania členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO ) je potrebné zmeniť. Myslí si to analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Ján Kovalčík. V súčasnosti šiestich z deviatich členov druhostupňového odvolacieho orgánu úradu totiž menuje a odvoláva Vláda SR."Nie je optimálne, aby prakticky celú radu obsadzovala sama vláda. Systémovo v rámci pravidiel nezávislosti inštitúcií by bolo lepšie, aby sa to do budúcna prehodnotilo," povedal Kovalčík na otázku agentúry SITA v súvislosti s navrhovaným posilnením nezávislosti ÚVO, vrátane jeho rady. Úrad kontroluje verejné obstarávania štátnych aj samosprávnych subjektov, rada zas posudzuje odvolania proti rozhodnutiam úradu, ale aj rozhodnutia mimo odvolacieho konania.Na margo aktuálneho verejného vypočutia šestnástich kandidátov na dve voľné miesta členov rady, menovaných vládou, analytik poznamenal, že najdôležitejší posun sa aj tak dá vlastne dosiahnuť verejnou kontrolou, napríklad, verejnými vypočutiami. "Už to, že výber je otvorenejší, ako v minulosti a je to lepšie aj pre vládu, v takých podmienkach je oveľa ťažšie, ak nie nemožné dosadiť si do rady problematických ľudí," upozornil Kovalčík s tým, že tento základný posun sa udial aj bez legislatívnej zmeny. "Ak by do budúcna prišlo ešte k posunu časti kompetencií, či už na parlament, alebo na prezidenta, tak to môže byť ďalším krokom k väčšej nezávislosti," dodal Kovalčík.Agentúra SITA sa zaujímala o názor na navrhovanú zmenu spôsobu menovania členov Rady ÚVO aj vedúceho úradu vlády Júliusa Jakaba, ktorý predsedal hodnotiacej komisii pre výber kandidátov. "To neviem v tejto chvíli posúdiť. Každopádne, je to na posúdenie. Neviem vám na to momentálne odpovedať," povedal Jakab s tým, že nebol pripravený na takúto otázku.ÚVO a INEKO nedávno pripravili návrh novely zákona o verejnom obstarávaní so zámerom posilniť nezávislosť a transparentnosť úradu a jeho orgánov. V prípade rady navrhli, aby šiestich členov, menovaných v súčasnosti vládou, v budúcnosti obsadzovali proporcionálne po dvoch vláda, parlament a prezident. Predseda a dvaja podpredsedovia úradu sú členmi rady automaticky na základe zákona, jeden post podpredsedu nie je obsadený. Zápisnice z hlasovania členov rady by podľa návrhu mali byť zverejňované na portále úradu.Ak by boli naraz volení minimálne štyria členovia rady, mali by mať rozdielnu dĺžku funkčného obdobia. Traja zo šiestich menovaných členov rady by mali mať právnické alebo ekonomické vysokoškolské vzdelanie. Výberové konania na členov rady s ich vypočutím by sa mali konať na základe verejnej výzvy zverejnenej v RTVS, na portáli orgánov, ktoré výber organizujú, a tiež v celoštátnom denníku. Rada by si tiež mala sama schvaľovať svoj štatút. Návrh ÚVO a INEKO počíta aj so zmenami pri výbere a voľbe predsedu úradu, ako aj pri menovaní oboch podpredsedov či pri schvaľovaní štatútu úradu.