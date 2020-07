Právnu pomoc počas pandémie potrebovali ľudia najmä pre stratu zamestnania či bývania

Menší dopyt po právnej pomoci

Mimoriadny odklad exekúcie

12.7.2020 (Webnoviny.sk) - Počas pandémie koronavírusu potrebovali ľudia najčastejšie právnu pomoc v súvislosti so stratou zamestnania a bývania, úpravou pracovného času či s insolventnosťou. Agentúru SITA o tom informovala vedúca kancelárie riaditeľky Centra právnej pomoci Daniela Romanová.Ako ďalej uviedla, v období od marca do apríla zaznamenali o niečo menší dopyt po právnej pomoci ako následné mesiace. „V máji sa už naplno rozbehol dopyt po právnej pomoci v oblasti osobného bankrotu, ale aj všeobecnej agendy, čo je poskytovanie právnej pomoci ako takej,” doplnila Romanová.Počas mimoriadnej situácie z dôvodu preventívno-bezpečnostných opatrení fungovalo centrum v obmedzenom režime. Klienti ho mohli zo začiatku kontaktovať výlučne prostredníctvom pošty, elektronicky či telefonicky. „Výnimkou boli klienti, ktorí sa museli dostaviť do niektorej z kancelárií Centra právnej pomoci za účelom výkonu neodkladných úkonov. Za týmto účelom ich centrum kontaktovalo. Neskôr, po čiastočnom uvoľnení opatrení, sme postupne začali vybavovať klientov pri dodržaní všetkých opatrení,” dodala Romanová.Počas koronakrízy vláda zaviedla mimoriadny odklad exekúcie, a to pre prípady, keď sa exekučné konanie začalo po 12. marci 2020. Tento odklad sa dá žiadať na šesť mesiacov, najdlhšie však bude trvať do 1.decembra 2020.„Podľa vyjadrenia viacerých súdnych exekútorov, žiadosti fyzických osôb o odklad nie sú vyššie ako pred vyhlásením mimoriadneho stavu,” uviedla pre agentúru SITA Stanislava Kolesárová zo Slovenskej komory exekútorov. Komora predpokladá, že dôvodom je, že o odklad možno žiadať len vo veciach, ktoré začali po 12.marci 2020 a napríklad zdravotné poisťovne, ale ani ďalší takzvaní veľkí veritelia, nepodávali v tomto období návrhy na vykonanie exekúcií. Ministerstvo spravodlivosti eviduje od 16. marca do 14. júna dokopy 30 441 návrhov na vykonanie exekúcie.