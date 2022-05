Menovky na rovnošatách policajtov skončia, novelu zákona podpísala prezidentka Čaputová

Osočovanie a vyhrážky

Používanie dronov

25.5.2022 (Webnoviny.sk) - Príslušníci Policajného zboru SR (PZ) nebudú nosiť na rovnošatách menovky, ktoré obsahovali meno a priezvisko, prípadne akademický titul. Služobná rovnošata bude naďalej obsahovať identifikačné číslo policajta.Vyplýva to z novely zákona o Policajnom zbore, ktorú v stredu podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová . V tlačovej správe o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec . Novela by mala nadobudnúť účinnosť 1. júla 2022. Rezort vnútra konštatoval, že v mnohých prípadoch pri výkone služobných zákrokov ľudia policajtov osočujú a vyhrážajú sa im a ich rodinným príslušníkom alebo si zaznamenávajú ich osobné údaje. Novela zákona tiež definuje organizáciu PZ.Člení sa na službu kriminálnej polície, službu finančnej polície, službu poriadkovej polície, službu dopravnej polície, službu železničnej polície, službu ochrany objektov, službu hraničnej a cudzineckej polície, službu osobitného určenia, službu ochrany určených osôb a inšpekčnú službu. Jednotlivé služby pôsobia v rámci útvarov PZ, ktoré na návrh prezidenta PZ zriaďuje a ruší minister vnútra. Ten zároveň na návrh prezidenta PZ určuje náplň ich činností a vnútornú organizáciu.V rámci novely je aj oprávnenie policajta vyzvať osobu, napríklad svedka, aby sa podrobil vyšetreniu, či nie je ovplyvnený alkoholom, alebo inou návykovou látkou, ak je dôvodný predpoklad, že by intoxikácia mohla zmariť alebo podstatne sťažiť vykonávanie úkonu orgánov činných v trestnom konaní.Policajti dostanú možnosť namiesto do cely umiestniť osoby do takzvaného určeného priestoru, ak je takýto priestor na útvare PZ vytvorený a nie je účelné osobu umiestniť do cely. Osoba môže byť v určenom priestore umiestnená len na nevyhnutne potrebný čas. O umiestnení osoby do určeného priestoru spíše policajt úradný záznam, v ktorom uvedie dôvod a presný čas umiestnenia.Novela upravuje aj niektoré podmienky používania dronov. Činnosť lietadla spôsobilého lietať bez pilota je zakázaná do výšky 120 metrov nad úrovňou zeme nad pracoviskom, bydliskom alebo rezidenciou prezidenta SR, predsedu Národnej rady SR , predsedu vlády a predsedu Ústavného súdu SR. Používanie dronov je obmedzené aj nad objektom, v ktorom sa konajú pravidelné rokovania pléna Národnej rady SR, vlády alebo zasadnutia pléna Ústavného súdu SR.