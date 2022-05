Zelenskyj bude rokovať s Putinom po jeho návrate do skutočného sveta, ruský prezident musí opustiť svoju bublinu

25.5.2022 - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok povedal, že s Vladimirom Putinom môže rokovať, až keď sa ruský prezident vráti do „skutočného sveta“. Referuje o tom spravodajský web CNN.„Keď bude prezident pripravený opustiť svoju bublinu tejto alternatívnej reality, vrátiť sa do skutočného sveta a porozprávať sa s nami, uvedomí si, že bolo zabitých mnoho ľudí vrátane civilistov, možno potom pochopí, že by sme mali začať hovoriť o konci tejto vojny, ktorú rozpútal a ktorú vedie jeho krajina proti nám,“ povedal Zelenskyj prostredníctvom videokonferencie na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose.Nebolo to prvý raz, čo niektorý zo svetových lídrov obvinil Putina, že je mimo reality, čo sa týka jeho motívov pre vojnu na Ukrajine. Putin tvrdí, že cieľom invázie Kremľa je chrániť rusky hovoriacich ľudí na Ukrajine pred genocídou a „neonacistami“. Tieto tvrdenia však dosiaľ nepodložil žiadnym konkrétnym dôkazom.Americká rozviedka ešte v marci vyhlásila, že Putinovi poradcovia ho riadne neinformovali o vývoji vojny vrátane neúspechov Ruska na bojisku v počiatočných fázach konfliktu.