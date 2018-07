Menový fond zhoršil prognózu tohtoročného rastu nemeckej ekonomiky

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington/Berlín 5. júla (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) zhoršil odhad tohtoročného rastu nemeckej ekonomiky. Ako uviedol, rast protekcionizmu a hrozba tvrdého brexitu vystavuje najväčšiu ekonomiku Európskej únie v krátkodobom horizonte nemalým rizikám.Fond v najnovšej správe o vývoji nemeckej ekonomiky uviedol, že tento rok očakáva jej rast na úrovni 2,2 %. V predchádzajúcej prognóze z apríla ešte počítal s rastom o 2,5 %.V prípade budúceho roka sa tempo rastu ešte spomalí, prognózu však oproti aprílu fond mierne zlepšil. Pôvodne počítal so spomalením rastu na 2 %, najnovšie ale očakáva, že nemecká ekonomika vzrastie v budúcom roku o 2,1 %.MMF uviedol, že čo sa týka krátkodobého horizontu, riziká sú výrazné, a to najmä pre prudko sa zvyšujúci protekcionizmus vo svete, ale aj riziko tvrdého brexitu, teda odchodu Británie z Európskej únie bez dohody. To by mohlo negatívne ovplyvniť nemecký vývoz a investície. Americký prezident Donald Trump oznámil dovozné clá na široký sortiment produktov, čo hrozí odštartovaním rozsiahlej obchodnej vojny. Navyše, Brusel a Londýn sa stále nevedia dohodnúť na podmienkach odchodu Britov z Európskej únie.Fond síce ocenil plány novej vlády kancelárky Angely Merkelovej zvýšiť verejné investície a podporovať dlhodobý rast, dodal však, že Berlín by mohol urobiť ešte viac. Vzhľadom na nepriaznivý demografický vývoj Rada MMF odporučila Nemecku ďalšie zvýšenie verejných investícií, najmä do infraštruktúry a vzdelávania, ako aj nové stimuly na podporu súkromných investícií.