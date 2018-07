Nórsko hlási zvýšený počet žiadateľov o azyl z Turecka

Ilustračná snímka. Foto: TASR -AP Foto: TASR -AP

Oslo 5. júla (TASR) - Počet tureckých žiadateľov o azyl prichádzajúcich do Nórska sa v uplynulých týždňoch výrazne zvýšil, oznámili vo štvrtok úrady škandinávskej krajiny. Spracovanie žiadostí podľa nich istý čas potrvá, pretože Oslo musí preskúmať, ako v podobných prípadoch postupujú iné krajiny, informuje agentúra AP.Riaditeľ nórskeho Imigračného riaditeľstva (UDI) Frode Forfang uviedol, že mnohí z týchto žiadateľov tvrdia, že sú doma vystavení politickej perzekúcii vzhľadom na spojenie s moslimským duchovným Fethullahom Gülenom. Ten žije v exile v USA a turecké vedenie ho obviňuje z pokusu o prevrat z roku 2016.UDI oznámilo, že v Nórsku požiadalo o ochranu v tomto roku doposiaľ 245 tureckých občanov, z nich 142 do krajiny dorazilo v priebehu júna. Za celý rok 2017 prišlo do Nórska celkovo 164 Turkov žiadajúcich o azyl.Riaditeľstvo neuviedlo, ako si júnový nárast vysvetľuje.Forfang dodal, že "väčšine" z takýchto žiadateľov v minulosti azyl udelili.